Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 8 ноября. Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, за минувшие сутки боевики 25 раз наносили артиллерийские удары по населенным пунктам, которые расположены на территории Идлибской зоны деэскалации. Под обстрелами боевиков оказались населенные пункты Сабикия, Биньямин и Хай-эш-Шейх-Максуд в провинции Алеппо. Также под ударами артиллерии боевиков оказались окраины населенных пунктов Кинсибба, Кермель, Сараф, Нахшебба и Мортлу в провинции Латакия.

Кроме того, боевики обстреляли населенные пункты Хан-Шейхун, Сиди-Али, Хабит, Эс-Салихия, Сурея и Кафер-Айн в провинции Идлиб. Также обстрелам подверглись населенные пункты Хуайз, Эр-Джейед, Ум-Сахридж, Телль-Метвази и Сукайят в провинции Хама.