Госдеп США намерен упразднить должность спецпредставителя по Украине

Вашингтон, 8 ноября. Госдепартамент США намерен упразднить должность специального представителя по вопросам Украины. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

Ранее должность специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины занимал Курт Волкер, однако в конце сентября он подал в отставку. Уход Волкера связан со скандалом, который возник после обнародования стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Волкера подозревают в том, что он якобы играл одну из ведущих ролей в оказании давления на Зеленского с целью получения компромата на Джо Байдена, который может стать вероятным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

По данным журнала, упразднении должности спецпредставителя США по Украине связано с тем, что администрации Белого дома не удается найти достойного кандидата на этот пост. Издание отмечает, что обязанности, которые ранее исполнял Волкер, будут распределены между несколькими действующими сотрудникам Госдепартамента США, в чью сферу деятельности входят вопросы, связанные с Украиной.

Напомним, 25 июля Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, однако позднее в американских СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома якобы требовал от украинского президента возбуждения уголовное дело против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В конце сентября американский конгресс начал процедуру импичмента президента США. По мнению конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность». В этот же день администрация Трампа опубликовала полную расшифровку его телефонных переговоров с Зеленским.

В ходе переговоров президент США заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский рассмотрел дело о коррупционной деятельности Хантера Байдена на Украине, где он занимал пост совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

В свою очередь Зеленский пообещал Трампу, что Генпрокуратура Украины изучит детали данного дела. Кроме того, Зеленский заверил Трампа, что расследование в отношении Байдена, будет «максимально прозрачным».

Если Конгресс США поддержит импичмент главы Белого дома, то данный вопрос будет передан на рассмотрение Сената. В случае внесения данного вопроса на голосование в Сенате потребуется две трети голосов для отставки Трампа.