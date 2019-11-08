XIV фестиваль «Катюша» для военных прошел в Москве. ФАН-ТВ

112 конкурсантов выступили на сцене академического театра Российской Армии. В столице прошёл уже 14 фестиваль «Катюша». Замминистра обороны России Андрей Картаполов приветствовал гостей.

«Этот финал необычный, он тоже юбилейный. Он проводится в канун 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И это накладывает дополнительную ответственность на всех тех, кто сегодня будет здесь показывать свое творчество», — заметил Андрей Картаполов.

Фестиваль народного творчества воинов на этот раз интернациональный. На сцене выступят участники из Белоруссии, Армении, Азербайджана. Российская сторона принимать участие не будет. Сегодня мы в качестве зрителей.

«Учился в русском классе, русские песни очень много пою. Когда поступал в консерваторию, тоже на русском пел. Всегда. Мои друзья говорят, что у меня русская душа, и русские песни лучше получаются», — признается участник от республики Кыргыстан Рустам Русланов.

На сцене появляются как дебютанты, так и уже опытные артисты. Сцена не ограничивает ни в званиях, ни в репертуаре.

«В 2017 году у нас участвовало из Казахстана трио «Астана». Они заняли первое место, спустя еще год так получилось, что я здесь. По правилам конкурса, одна песня должна быть военно-патриотическая на русском языке и вторая — на выбор: либо на национальном, либо на русском», — рассказывает участник из Казахстана Куаныш Ерзатулы.

Сразу пять номинаций: и для исполнительней, и для музыкантов. Жюри выбрали и ВИА, и лучшего автора, и исполнителя песен. Отдельная номинация «Боевая подруга гармонь» для тех, кто владеет аккордеоном или баяном. И «Виват, Победа» — номинация для слов о великой Победе.

«Фестиваль проводится для того, чтобы поддержать замечательных солдат. Прежде всего, срочников, которые сейчас находятся в войсках. Чтобы они не забывали нашу культуру, не забывали, что помимо военной службы есть еще какая-то культурная жизнь, и творчество существует. Естественно, фестиваль пропагандирует именно патриотическое воспитание», — пояснила художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова.

Специальным гостем стал народный артист Николай Басков. Он вырос в семье военных, но сам по родительским стопам не пошел. При этом военная песня всегда была в его репертуаре.

«Самое главное — это искренность. Когда ты получаешь кайф от того, что ты делаешь сам, не думая о том, понравится кому-то или нет, то ты сразу находишь определенный отклик в тех сердцах. И становится как-то естественно. Это самое важное — искренность для артиста», — убежден певец.

В зале офицеры и ветераны. Они с удовольствием слушают исполнителей, некоторым даже подпевают. Песня всегда заряжала и поднимала боевой дух солдат. Именно поэтому несмотря на сложные службу, военные много времени посвящают творчеству.



