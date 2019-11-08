Правительство РФ сохранило размер пособия по безработице на 2020 год

Москва, 8 ноября. Размер пособия по безработице в России не изменится в 2020 году. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Минимальный размер пособия в следующем году составит 1,5 тыс. рублей, максимальный — 8 тыс. рублей. Для граждан предпенсионного возраста минимальный размер пособия по безработице составит 1,5 тыс. рублей, а максимальный — 11 тыс. 280 рублей.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года», — отмечается в документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В сентябре Росстат сообщил о снижении уровня безработицы до 4,3%, что стало историческим минимумом. Из текста доклада агентства статистики за август следует, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,7 миллиона человек.

В октябре был составлен рейтинг российских регионов с самой низкой безработицей. Первое место в нем заняла Москва (1,3%). За ней следуют Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный (2,1%).