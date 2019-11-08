Химико-фармакологический университет в Петербурге отметил 100-летний юбилей. ФАН-ТВ

Государственный химико-фармакологический университет отмечает столетие со дня основания. Он положил начало фармацевтическому образованию в Петербурге. Торжественный концерт в честь юбилейной даты прошел в Санкт-Петербургской Академической Капелле 8 ноября. Камерный хор Капеллы спел студенческий гимн «Гаудеамус».

Валентина Матвиенко поздравила ВУЗ, в котором, кстати, сама училась, с почетной датой. Спикер Совета Федерации поделилась теплыми воспоминаниями о студенчестве.

«Мы очень много учились, и каждая сессия была новым испытанием. Кроме того, мы жили яркой интересной студенческой жизнью. Я помню, на втором курсе, вопреки всем правилам, вдруг конференция меня избрала секретарем комитета комсомола, что было невозможно, потому что наша комсомольская организация была с правами райкома, и возглавлять мог только освобожденный секретарь, а не студентка», — вспоминает сенатор.

Валентина Матвиенко призналась, что ее потряс ремонт, новая техника и инструменты. А главное — студенты, у которых горят глаза. В университете сегодня созданы все условия для качественного образования. Она также поблагодарила министра торговли и промышленности и министра здравоохранения за выделенные на модернизацию учебного заведения деньги. Мероприятие посетил и глава города, Александр Беглов. Он также пожелал вузу дальнейшего процветания.