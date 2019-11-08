Кремль пока не получил официальный ответ Трампа о визите в Москву на Парад Победы

Москва, 8 ноября. Официального ответа США о присутствии американского президента Дональда Трампа на праздничном параде 9 мая в Москве пока не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил о своем желании посетить торжества в Москве по случаю 75-летия Победы. Глава Белого дома подтвердил, что получил от российской стороны приглашение на 9 Мая. При этом Трамп допустил, что может не поехать в Москву из-за предвыборной кампании в США, которая, по его словам, в это время будет в самом разгаре.

Представитель Кремля прокомментировал слова Дональда Трампа о возможном визите в российскую столицу.

«Официального ответа пока не было», — сказал Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на праздничный парад, приуроченный к 75-летию Победы, во время их встречи, которая состоялась в Осаке на полях саммита G20. Президент США обещал серьезно обдумать это предложение. Свое намерение посетить Парад Победы в Москве уже подтвердили 17 лидеров, в том числе главы Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Сербии и Чехии.