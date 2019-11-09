Сирия, 9 ноября. Курдские боевики продолжили провоцировать боевые действия на севере САР. Новые демонстрации против «ан-Нусры»*** прошли в провинции Идлиб. ВКС РФ впервые патрулировали безопасную зону на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: патрулировали безопасную зону на северо-востоке Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов западнее Алеппо; вели перестрелки с боевиками на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о совершении нападения на члена курдской администрации в городе аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; подозревается в атаке на КПП SDF**** к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: пережила взрыв в городе Идлиб; ударила по мирным кварталам Алеппо; столкнулась с протестами жителей в Маарет ан-Нумане.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании автомобиля в городе ар-Раи в Алеппо; начали стрельбу в населенном пункте Джедид Бакара в Дейр-эз-Зоре; возобновили незаконные задержания гражданских лиц в Ракке; застрелили трех союзников Турции у Мариамина в Северном Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими радикалами на севере Алеппо; потеряли поселение Шаркарак в Ракке; завершили третий этап совместного с РФ патрулирования приграничных районов в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере региона в течение дня продолжились вооруженные стычки между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (TrouskaSadeghi), перестрелки наблюдались недалеко от населенных пунктов Мараназ, Араб-Хасан, Дандания, Умм-Джалуд и Умм-Адаса. Во второй половине дня курдские радикалы совершили вылазку в районе города Мариамин, которая привела к гибели трех протурецких бойцов.

Вновь отмечались перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По данным интернет-портала Baladi-News, в ответ на новые обстрелы исламистами жилых районов административного центра провинции правительственные войска нанесли удары по расположениям противника в окрестностях населенных пунктов Кафр-Наха и Хан аль-Асаль. Как сообщал медиапортал SANA News, провокационные удары исламистов пришлись по районам аль-Хамдания и Халаб аль-Джадида и привели к жертвам среди мирного населения.

На территориях, контролируемых протурецкими силами, произошел очередной взрыв, в организации которого обвиняются курдские боевики. Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщал о том, что сработала бомба, установленная в автомобиле в городе ар-Раи, что привело к гибели как минимум двух и ранению еще нескольких гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых курдскими радикалами районах провинции продолжились вылазки террористов «Исламского государства». В соответствии с заявлением подконтрольного ИГИЛ1 медиапортала «аль-Амак», джихадисты бросили гранату в дом одного из высокопоставленных курдских чиновников по имени Мухтар Кумин, в результате чего он был ранен. Инцидент имел место в городе аль-Бусейра. Позднее также поступали данные о нападении неизвестных на блокпост «Демократических сил Сирии» (SDF) у населенного пункта Джазрат Абу Хамид.

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщал о том, что в другом населенном пункте, оккупированном SDF, началась беспорядочная стрельба, жертвой которой стал несовершеннолетний ребенок. Предполагается, что огонь был открыт курдскими боевиками при попытке усмирить разрастающиеся народные волнения.

Вечером прогремел взрыв в городе Багуз Фаукани на юго-востоке провинции. Twitter-канал (HalabTodayTV) заявлял о том, что детонация СВУ привела к гибели ребенка. Как отмечалось, бомба была заложена террористами ИГ1 еще во время оккупации данных территорий.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» в минувшие сутки продолжились интенсивные перестрелки на линии соприкосновения сил правительственных подразделений и боевиков вооруженной оппозиции. Согласно данным информационного портала Aleppo Media Center, части Сирийской арабской армии (САА) действовали при поддержке российских ВКС, точечные авиаудары которых пришлись по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Набаль, Хиш, Тель-Мардих, Серакиб и Рами.

Поступала информация о взрыве в административном центре провинции. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (OGNreports), бомба была установлена у здания местного университета, тем не менее, никто из учащихся или других жителей города не пострадал. Ни одно из антиправительственных бандформирований до сих пор не заявило о своей причастности к теракту.

Вновь состоялись протестные акции жителей в городе Маарет ан-Нуман. По информации военного источника в Twitter (ufuk_sy), митингующие выступили против оккупации населенного пункта силами «Джебхат ан-Нусры»1*** и потребовали от боевиков покинуть населенный пункт.

Провинция Ракка

На севере Ракки возобновились боевые действия между Отрядами народной самообороны (YPG) и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщало о том, что курдские бандгруппы захватили деревню Шаркарак, потеряв во время столкновений 14 боевиков. Некоторые источники в Twitter данную информацию отрицали.

Поступали данные о новых арестах сирийцев курдскими радикалами. По сведениям новостного агентства Enab Baladi, несколько гражданских лиц были взяты под стражу в населенном пункте Тель-Барак по неизвестным причинам. Предполагается, что они будут направлены на принудительную службу в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме того, появилась информация о вывозе курдскими боевиками заключенных боевиков «Исламского государства» в неизвестном направлении.

Провинция Хасака

На северо-востоке САР прошло первое патрулирование территории САР российскими ВКС. По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова, наблюдательные вылеты вертолетов ВКС РФ были осуществлены по условиям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

Между тем завершился третий этап сухопутного патрулирования объединенными силами военной полиции РФ и ВС Турции. В соответствии с данными российского Минобороны, в операции принимали участие 50 военнослужащих с обеих сторон.

Между тем в северной части региона продолжились столкновения на границах зоны безопасности, которую курдские боевики должны были покинуть еще в прошлый вторник. Агентство новостей Anna-News сообщало о том, что в ходе противостояния протурецкие бойцы отступили из поселения Машрафа Умм Шуайфа к востоку от Рас аль-Айна. Учитывая новые попытки YPG продвинуться, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не исключает возможности возобновления операции «Источник мира», которая была приостановлена после заключения российско-турецкого соглашения.

Несмотря на это, во второй половине дня курдские радикалы снова организовали нападение на союзников Турции на севере Хасаки у города аль-Маликия. В результате налета скончался один из протурецких бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.