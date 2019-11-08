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Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов на мусор

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Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов на мусор

Москва, 8 ноября. Правительство России утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными расходами. Соответствующее постановление в пятницу было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, налог на прибыль и компенсация за негативное воздействие на окружающую среду исключены из тарифов, что должно привести к их снижению.

Изменение порядка расчета тарифов уже успела прокомментировать Федеральная антимонопольная служба. По словам заместителя главы ФАС Виталия Королева, инициатива Кабмина позволит не только снизить тарифную нагрузку, но и сделать систему ЖКХ более прозрачной, сообщает «Царьград».

Отметим, что антимонопольная служба в целом ожидает снижения тарифов ЖКХ в ближайшее время. Такой прогноз дал руководитель ведомства Игорь Артемьев во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, изменение российского законодательства в области регулирования начисления платы за услуги ЖКХ дало свои плоды. Российским парламентариям удалось ликвидировать лазейки, которые местные власти использовали для того, чтобы повышать тарифы сверх установленного правительством предела. При необходимости повысить стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства чиновникам теперь придется согласовать этот вопрос с ФАС.

 

 

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Источник: Официальный портал правовой информации
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