Сирия, 8 ноября. ВКС РФ продолжают оказывать поддержку САА на границах «Большого Идлиба». В ходе боевых вылетов ВВС Ирака в Дияле были нейтрализованы два террориста ИГ1. Курдские боевики напали на конвой союзников Турции в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: освободили 15 ранее задержанных гражданских лиц в Ракке; напали на конвой союзников Турции у города аль-Маликия на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: ведут бои с курдскими радикалами на севере Ракки; задействовали беспилотники в северной части Хасаки.

ВВС Ирака: ударили по укрытиям террористов ИГ в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что курдские радикалы освободили 15 человек, которые были задержаны в населенном пункте аль-Джарди некоторое время назад. По информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), их арестовали по подозрению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства»1. Местные активисты утверждают, что арестантам так и не было предъявлено обвинение.

Между тем на юго-востоке провинции произошел очередной взрыв остатков боеприпасов «Исламского государства». Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), на СВУ, заложенном в окрестностях города Багуз Фаукани, подорвался ребенок. Этот инцидент в очередной раз доказывает, что работа по зачистке местности в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах ведется халатно.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты над оккупированными районами зоны «Большого Идлиба» в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Под ударом авиации РФ оказались огневые позиции исламистов вооруженной оппозиции поблизости от города Серакиб к юго-востоку от Идлиба. В то же время ВКС РФ продолжили работу в западной части провинции, атаковав укрепрайоны джихадистов возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Бдама и Джиср аш-Шугур, находящихся недалеко от границы с Латакией.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (markito0171) сообщает о новых столкновениях курдских радикалов с протурецкими бойцами в районе шоссе М-4 в северной части региона. Бои разворачиваются на участке трассы между населенными пунктами Шергират и Кантари. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, в первой половине дня курдские СМИ заявляли о захвате деревни Шаркарак. Напомним, в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, радикальные бандформирования курдов должны были покинуть 30-километровую зону безопасности на границе с Турцией еще в начале прошлой недели.

Провинция Хасака

Курдские радикалы вновь прибегли к нападению на союзников Турции на севере Хасаки. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), один из протурецких бойцов скончался во время нападения Отрядов народной самообороны (YPG) на военный патруль в районе города аль-Маликия.

Ввиду непрекращающихся вылазок, организуемых курдскими боевиками, турецкие вооруженные силы приняли необходимые оборонительные меры, задействовав беспилотники. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DaveEubankFBR), боевые дроны были замечены к северу от города Тель-Тамр.

Ирак

Twitter-канал (Kirkuknow_DT) сообщает о том, что иракские ВВС возобновили боевые вылеты в пустынных районах страны с целью выявления и ликвидации укрытий подпольных ячеек «Исламского государства». Авиаудары ВВС Ирака пришлись по убежищу террористов ИГ, обнаруженному в районе Вади-Талаб в провинции Дияла, в результате чего были нейтрализованы как минимум двое джихадистов террористической группировки, находившихся внутри. Напомним, бывший премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил о полной зачистке территорий страны от ИГИЛ1 в конце 2017 года, однако разрозненные отряды ИГ все еще представляют угрозу для стабилизации мирной жизни в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.