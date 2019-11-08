Причины роста квартплаты объяснили в жилищном комитете Петербурга. ФАН-ТВ

В ноябре петербуржцы увидели изменения в квитанциях об оплате. Счет, выставленный за октябрь, в среднем по городу составляет 4128 рублей. Для сравнения, средний показатель за октябрь прошлого года не превышал 3813 рублей.

На пресс-конференции в жилищном комитете заместитель председателя, Людмила Соловьева, рассказала, почему выросли суммы в квитанциях.

«Тарифы остались те, которые город обещал: то, что были снижены темпы роста, был снижен базовый тариф на теплоноситель — все в городе, как было обещано, осталось неизменно», — отметила чиновница.

Оказывается, все дело в непривычно раннем начале отопительного сезона. В этом году тепло в квартиры дали уже 16 сентября. Поскольку первым отопительным месяцем считается октябрь, то в ноябре горожане получили квитанции с повышенной суммой за отопление, начисленной за полтора месяца.

Также Людмила Соловьева пояснила, что коммунальные тарифы остались неизменны. Небольшие изменения в платежах можно объяснить тем, что январе этого года на 2% вырос НДС, а летом на 3% повысилась стоимость содержания квадратного метра.