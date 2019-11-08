Медики назвали продукты, которые категорически нельзя употреблять с алкоголем

Москва, 8 ноября. Медики назвали продукты питания, которые нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками. По данным специалистов, несовместимые с алкоголем продукты питания и напитки могут нанести серьезный вред человеческому организму.

Медики отмечают, что необходимо избегать употребления энергетических напитков вместе с алкоголем, так как подобная смесь может стать причиной возникновения сосудистых заболеваний головного мозга и гипертонии. Кроме того, одновременное употребление алкоголя и энергетических напитков может привести к почечной недостаточности, судорогам и аритмии сердца.

Врачи также призывают отказаться употребления маринованных овощей с алкоголем, так как в них содержится большое количество уксуса. Смесь алкоголя и уксуса вызывает цирроз печени и проблемы с работой почек, которые в последствии могут обернуться хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют заменить маринованные овощи солеными огурцами и квашенной капустой, передает «Подмосковье сегодня».

Кроме того, врачи советуют не употреблять сильногазированные напитки вместе с алкоголем, так как они разрушают слизистую оболочку желудка, что может привести к гастриту. Также медики рекомендуют не закусывать алкогольные напитки свежими помидорами. Взаимодействие алкоголя и томатов приводит к проблемам с пищеварением и возникновению болезней кишечника. При этом употребление алкоголя с овощными и томатными соками допускается.

Еще одним опасным продуктом в сочетании с алкоголем является шоколад, поскольку он оказывает нежелательную нагрузку на поджелудочную железу. Крепкие алкогольные напитки и шоколад могут стать причиной возникновения панкреатита.

Кроме того, не стоит употреблять вместе с алкоголем жареное мясо, свежие фрукты и кофе. Алкоголь и кофе приводят к развитию аритмии, тахикардии и постепенному разрушение сосудистых стенок.