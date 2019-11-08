Зеленский заявил, что разведение сил в Золотом прошло без инцидентов

Киев, 8 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями ОБСЕ заявил, что разведение сил на участке в Золотом состоялось в срок и без инцидентов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации президента.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал», — отметил он.

По словам главы государства, теперь жители Донбасса ждут разведения сил в Станице Луганской и «радуются, что оно запланировано».

Отметим, что ранее Украина и республики Донбасса договорились о разведении сил на трех участках — в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Отвод войск на первом участке действительно состоялся, однако в Петровском данный процесс был сорван украинской стороной. В конце концов Киев и Донецк согласовали разведение сил в Петровском на 9 ноября. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник на 90% уверен — разведение сил в субботу состоится.

Отметим, что отвод техники и личного состава на трех участках является обязательным условием Москвы для организации встречи «нормандской четверки». Российская сторона ранее заявила, что переговоры не имеют смысла, если Украина не сделает ни одного реального шага по урегулированию конфликта в Донбассе.