Суд взыскал в пользу государства имущество Черкалина на 6 млрд рублей

Москва, 8 ноября. Головинский суд Москвы взыскал в доход государства деньги, имущество и предметы роскоши, изъятые у обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких. В общей сложности речь идет о шести миллиардах рублей.

В пятницу судья Оксана Мрыхина вынесла решение частично удовлетворить исковые требования Генпрокуратуры РФ, передает телеканал «360». Ведомство добивалось конфискации в пользу государства имущества на шесть миллиардов «живых» рублей, а также четыре десятка дорогих часов, коллекцию брендовых сумок и ювелирные изделия на общую сумму 40 миллионов рублей.

Как уточняют «Известия», среди изъятого — четыре квартиры, автомобиль Porsche Maccan 2014 года, наручные часы марок Rolex, was heron Constantin, Gary Winston, и Frank Miller.

Черкалин признал большую часть исковых требований, однако попросил оставить за ним и родственниками квартиры, дома, парковочные участки и драгоценности.

Экс-полковник был арестован в апреле 2019 года вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках по месту жительства у них были найдены средства и драгоценности на общую сумму 12 миллиардов рублей. В конце лета Генпрокуратура РФ выдвинула требование изъять все имущество семьи Черкалина в пользу государства. Собственность экс-полковника ФСБ и его семьи оценивается в 6,3 миллиарда рублей. В список были включены пять квартир, два загородных коттеджа, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два транспортных средства.

По данным следствия, экс-руководитель банковского управления «К» ФСБ РФ Черкалин получал взятки недалеко от здания ведомства в российской столице. Кредитно-финансовое учреждение «Транспортный» ежемесячно выплачивало экс-полковнику Федеральной службы безопасности 50 тысяч долларов «за общее покровительство».

На суде, как сообщает «Газета.ру», Черкалин объяснил, откуда в доме его родителей оказались 50 миллионов долларов, 1 миллион евро и 15 миллионов рублей. Он заявил, что это являлось «служебной необходимостью».