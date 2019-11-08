Выпуск бюллетеня Яшина «Красная ветка» обошелся бюджету в 202 800 рублей

Жители Красносельского района столицы в начале ноября наконец-то получили долгожданный информационный бюллетень. Первый выпуск за год! А по контракту их должно было быть восемь за год. Однако Илье Яшину, судя по всему, было некогда следить за бюллетенем, он занимался выборами, потом митингами, а впоследствии административными отсидками за те самые митинги. Федеральное агентство новостей решило разобраться, что это за бюллетень и что такого важного и ценного в нем изложил совет депутатов Красносельского района, раз бюджету один тираж обошелся более чем в 200 тысяч рублей.

«Красная строка»

Скандал с предыдущим информационным бюллетенем разгорелся в начале этого года. Илья Валерьевич выпустил несколько тиражей, потратив на них деньги из муниципального бюджета, но при этом не зарегистрировал издание как СМИ. Более того, информационным бюллетенем сие издание назвать очень сложно. Информации в бюллетене не было совсем — ни про очередные заседания, ни про публичные слушания, ни про элементарные ремонтные работы и предстоящие празднования.

Все материалы были посвящены проблемам общероссийского масштаба, изложенные со стороны оппозиции. Достаточно почитать заголовки: «Власть отбирает пенсии. Повышение пенсионного возраста» с фотографией взятой у «Радио свобода», «Несите ваши денежки. Вслед за налогами вырастут цены в магазинах и тарифы ЖКХ». Статьи «видного» оппозиционера Владимира Милова, который никакого отношения к Красносельскому району не имеет. Ну и хвала во славу Ильи Валерьевич Яшина. Вот несколько выдержек. Из статьи про пенсионную реформу:

«Лишь на муниципальном уровне варварской реформе пытаются противостоять. И в авангарде — наш Совет депутатов Красносельского района. Глава муниципалитета Илья Яшин предложил решение, резко осуждающее планы правительства».

Это вместо того, чтобы на заседаниях муниципальных депутатов решать проблемы ЖКХ и благоустройства, Илья Валерьевич занимался решением «об осуждении правительства». А еще на деньги, которые предназначались для проведения праздников в районе, устраивал митинг.

Далее немного об успешной борьбе Ильи Валерьевича с «Жилищником» и гаражами пенсионеров. Ну и последняя любимая страничка посвящена благодарственным письмам от жителей района Илье Яшину. Часть из них почему-то не снимки оригинальных писем, а набранные на компьютере электронные послания. Например, именно электронное письмо прислала женщина 1924 года рождения.

В феврале этого года, на заседании совета депутатов, жители района устроили скандал, пытаясь понять, почему за счет района выпускается агитка Яшина, да еще и официально незарегистрированная. На что избиратели получили потрясающий ответ от главы Красносельского района:

«Я не считаю это нужным и правильным (это по поводу регистрации газеты. — Прим. ФАН). Считаю требования к регистрации газеты — придирками, это связано с политической ситуацией. Я вам ничего не должен».

«Красная ветка»

В этом году Яшин, хоть и не считал «это правильным», все-таки зарегистрировал бюллетень как СМИ с новым названием «Красная ветка». Но потом у главы Красносельского района вдруг появились новые интересы — выборы в Мосгордуму. Вначале он взял себе очередной отпуск, затем началась выборная кампания, митинги и под конец административные аресты на месяц за призывы на эти митинги. Илья Валерьевич отсутствовал на работе в общей сложности три месяца. Естественно, «Красная ветка» так и не вышла, потому как необходимо было заключить дополнительное соглашение с типографией в соответствии с законом. Дополнительное соглашение оформили только в сентябре, когда «сиделец» вернулся на работу. И в ноябре жители района дождались выхода информационного бюллетеня. Тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Как оказалось, отличий от пресловутой «Красной строки» никаких. Та же самая агитка, в которой главные статьи посвящены прошедшим (несправедливым, по мнению Яшина) выборам в Мосгордуму и почему-то давно минувшим выборам мэра.

А еще хвалебная статья про то, как Яшин отказался от квартальной премии, так как посчитал некорректным брать ее за трехмесячное отсутствие на рабочем месте. Дословно:

«Глава округа посчитал некорректным получать премию за период, когда он не исполнял служебные обязанности».

Не от зарплаты отказался, а от премии. То есть, глава Красносельского района молодец и герой, так как не взял премию за невыход на работу. Только зарплату, которая у него порядка 100 тысяч рублей.

Надо отметить, что один из основных авторов «Красной ветки» - некий Алексей Баранов, который получает зарплату из муниципального бюджета и как бы работает на район. На деле же это оператор Яшина, который снимает его агитационные, хвалебные ролики, а так же работал на предвыборную кампанию кандидата в Мосгордуму.

Каких-либо информационных новостей, касающихся непосредственно района, в бюллетене нет. Получается, ждали жители его зря. Как и отчеты Ильи Валерьевича о потраченных деньгах. Если посмотреть на официальный сайт муниципального образования, которым занимается тоже Баранов, последние отчеты принадлежат предыдущему главе.

Надо отдать должное, многие районы вообще не выпускают таких бюллетеней, считая, что все необходимое есть на сайте. А те, кто выпускают — либо делают эту регулярно, либо создают полноценное СМИ о жизни района с электронной версией. Но никак не рассказывают о политических предпочтениях главы, его борьбе с властями Москвы непонятно за что. Жителям вот точно не понятно за что он борется. За все время работы Яшин организовал всего один праздник, с которым сильно опозорился, как уже писало ФАН. Правда, тогда он все свалил опять же на интриги мэра, интересно, на кого он будет валить вину за не выпущенные семь бюллетеней по контракту. Или начнет их штамповать каждую неделю? Статьи про великого правителя Красносельского района и его борьбу с властями есть кому накропать.