В РПЦ рассказали, к чему приведет признание ПЦУ Александрийским патриархатом

Греческие поместные православные церкви зависят от Запада и неизбежно скатываются в безбожие. Так в интервью Федеральному агентству новостей известный православный священник Всеволод Чаплин прокомментировал новость о признании Александрийским патриархатом томоса, выданного Фанаром раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

8 ноября было опубликовано официальное сообщение главного секретариата Патриархии Александрии и всей Африки. Патриархат уведомил о «признании патриаршего и синодального томоса Вселенского патриархата об автокефалии украинской церкви и включения имени предстоятеля Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита киевского и всея Украины Епифания в диптих для поминовения».

«Не секрет, что Константинопольский патриархат и другие поместные православные церкви, где тон задают греческие иерархи, находятся под контролем безбожных, богоборческих элит Запада. В результате греческие обновленцы, которые имеют большое влияние в Фанаре и других православных греческих церквях, уже десятилетиями отходят от истинной веры», — сказал Всеволод Чаплин.

Он считает, что сейчас только оформляется раскол, который назревал уже давно.

«Тот же Александрийский патриархат во многом зависит от финансовой поддержки греческих чиновников. Иерархи этого патриархата прислушиваются не столько к собственной пастве, в которой греков очень мало, сколько к греческим чиновникам, за которыми, в свою очередь, стоят проамериканские силы», — считает священник.

Однако, по его мнению, дело не только в том, что греческие православные церкви уступают давлению из Вашингтона, признавая украинских раскольников. Чаплин считает, что греческие церкви «скатываются в безбожие».

«Главное — то, что они всегда будут уступать этому давлению. А оно будет развиваться в сторону отказа от христианской нравственности, размывания традиционных ценностей вплоть до признания однополых браков и тому подобного разврата. [В сторону] отказа от того, чтобы считать православие единственно правильной верой. А такое убеждение лежит в основе православного мировоззрения», — считает Чаплин.

Он добавил, что ситуация с ПЦУ — лишь наиболее яркий пример подчинения греческих поместных православных церквей западным элитам.

«Я давно высказывал мысль о том, что все официальные греческие церкви рано или поздно признают ПЦУ. Да, иерархи Элладской православной церкви и Александрийской православной церкви долгое время пытались усидеть на двух стульях. Кто-то и дальше будет пытаться продолжать это делать. Дольше всего, видимо, продержится Иерусалимский патриархат, который отчасти финансово зависит от русских паломников, но, все равно, главным образом зависит от греческого МИДа и Запада», — рассказал собеседник ФАН.

Поэтому расставание с «греческими обновленцами» неизбежно, считает Всеволод Чаплин. По его мнению, необходимо ставить вопрос о создании новой системы поместных православных церквей в мире, которая состояла бы из церквей, хранящих истину, в том числе в греческом мире.

«Думаю, что на нашей стороне будут многие славянские православные церкви, в первую очередь — Сербская православная церковь. А те церкви, которые пойдут по пути подчинения западным элитам, видимо, переживут процесс внутреннего очищения», — отметил священник.

По его словам, во всех поместных православных церквях есть много священников и просто верующих, выступающих против этого подчинения Западу.

«Я думаю, что именно из этих людей надо формировать истинные церкви греческого мира. Это смелая мысль, которую пока не поддержит наше священноначалие, но к этому подталкивает сама жизнь. Ведь это не мы отделяемся, а от нас отделяются в сторону безбожия», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что Элладская православная церковь, тесно связанная с Фанаром, также признала Томос, выданный ПЦУ. Это вызвало недовольство многих греческих иерархов.