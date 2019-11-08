Глава ФАС объявил о завершении тарифной «вакханалии» в сфере ЖКХ

Москва, 8 ноября. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев объявил о завершении в сфере ЖКХ эпохи тарифной «вакханалии 90-х и 2000-х годов». Об этом он сказал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам руководителя ФАС, положительные перемены произошли благодаря новым законам, устранившим лазейки, которыми пользовались местные власти для повышения тарифов выше установленных правительством предельных значений.

«Мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году», — отметил Артемьев.

Он также подчеркнул, что в 90% случаев тарифы ЖКХ будут не повышаться, а понижаться, пишет НСН.

Напомним, что в июле президент РФ Владимир Путин обратил внимание Артемьева на необоснованный рост тарифов в регионах. Глава государства уточнил, что на огромные счета по ЖКХ ему пожаловались россияне в ходе прямой линии.

Глава ФАС тогда отметил, что после изменения российского законодательства региональные власти больше не могут самостоятельно повышать тарифы. Теперь им придется заручиться разрешением антимонопольной службы. С 1 июля в силу вступили средние индексы по субъектам России на коммунальные услуги. Они утверждены на второе полугодие.