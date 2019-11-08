Певица Михальчик рассказала подробности о своем романе с продюсером Шульгиным

Москва, 8 ноября. Певица Юлия Михальчик, получившая известность благодаря телепроекту «Фабрика звезд — 3», вспомнила о своем романе с продюсером Александром Шульгиным, который в свое время пригласил ее участвовать в шоу и стал автором нескольких ее песен.

Михальчик стала героиней программы-интервью «Судьба человека» на канале «Россия-1», в эфире которой разоткровенничалась с ведущим Борисом Корчевниковым и рассказала подробности о былых отношениях с известным продюсером.

«Я участвовала в другом музыкальном конкурсе в столице, и на финал пришел Шульгин. Он предложил пройти кастинг на «Фабрику звезд». Я не захотела идти. Он сказал, что я дурой буду. В итоге я зашла на проект и осталась до конца», — вспомнила Михальчик.

Она поделилась, что продюсер делал ей предложение, но она ответила отказом. По словам Михальчик, тогда они с Шульгиным не смогли сойтись ни в личном плане, ни в профессиональном.

«Он невероятно знающий и талантливый человек. Он пишет красивые песни. Я была им очарована, его личностью, харизмой. Я смотрела буквально ему в рот»,— откровенно призналась певица.

За время «Фабрики звезд» Шульгин написал для нее шесть песен. По словам девушки, такого количества композиций не было больше ни у кого из участников. Также она похвасталась, что для каждого выступления на проекте у нее было по десять платьев.

«Наверное, это была любовь… Он меня лепил под себя», — как будто рассуждая вслух отметила артистка.

На «Фабрику звезд» Михальчик попала, когда ей было 18 лет. В проекте ей удалось занять призовое третье место. Сейчас артистке 34 года, у нее есть единственный ребенок, сын Александр, рожденный в браке с бизнесменом Владимиром Гоевым. Официально оформившая в 2011 году отношения пара развелась спустя пять лет. С тех пор Михальчик больше не была замужем. О причинах развода с Гоевым девушка не рассказывала.