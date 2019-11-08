Автор книги о крушении MH17 в Донбассе оценил желание Цемаха дать показания

Москва, 8 ноября. У бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называют «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе, есть веские причины не доверять ни Нидерландам, ни Киеву. Об этом заявил голландский политолог, автор книги о крушении самолета Йост Нимоллер.

Ранее российский адвокат Цемаха, Анатолий Кучерена, сообщил, что его подзащитный готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям. Однако сотрудничать с ними он согласился только на территории ДНР.

Йост Нимоллер оценил желание Владимира Цемаха дать показания. Автор книги о крушении Boeing отметил, что не понимает и не нашел причин, почему Цемах согласился на этот шаг. Однако то, что он хочет дать показания именно на территории ДНР, Нимоллера не смутило. Политолог напомнил, что у Цемаха есть веские причины не доверять голландской и украинской сторонам.

«С чего вдруг он будет им доверять? Правительство Украины работает вместе с Нидерландами, поэтому для него может быть опасно находиться в Голландии», — сказал Йост Нимоллер в комментарии телеканалу «360».

Напомним, украинские спецслужбы похитили экс-командира ПВО ДНР с территории республики и тайно вывезли его в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Жена Цемаха рассказывала, что Украина хотела представить ее супруга как «ценного свидетеля» по делу MH17, однако в момент трагедии Цемах не был прикомандирован.

Самолет малайзийских авиалиний Boeing-777, выполнявший рейс MH17 по направлению Амстердам — Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек — все пассажиры и члены экипажа воздушного судна.

Международная Совместная следственная группа, которая ведет расследование, заявила, что самолет был сбит из зенитно-ракетной установки «Бук», которая якобы была доставлена в Донбасс с территории России. В сентябре 2018 года Минобороны России обнародовало секретные документы, согласно которым ракета, сбившая Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не ввозилась.