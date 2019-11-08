Павильон с макетом первого паровоза ОЖД откроют в Пушкине

В реставрации уникального макета паровоза «Проворный» приняли участие подростки-волонтеры Детской железной дороги. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В 1837 году на заводе «Стефенсон» был изготовлен паровоз, открывший движение по Царскосельской железной дороге. Примерно в середине 50-х годов XIX века эту машину списали, а ко дню 150-летия железных дорог России на Витебском вокзале установили ее макет: корпус из фанеры, а все колеса отлиты из алюминия и дизельных поршней.

Все металлические части делал слесарь Антон Орловский. В создании макета «Проворный» также принимал участие нынешний начальник Малой Октябрьской железной дороги Владимир Чиликин. Два года назад, после реконструкции Витебского вокзала, над макетом нависла угроза ликвидации, но руководство Октябрьской железной дороги (ОЖД) приняло решение передать его Малой (детской) железной дороге в Пушкине. Причем, как рассказал ФАН Владимир Чиликин, при перевозке «Проворный» был сильно поврежден, поскольку попал под дождь.

Транспортировка изделия в депо стала для бригады учеников и реставраторов первой трудностью, ведь колеса у него не крутятся. И тогда ребята предложили намазать весь пол помещения солидолом, приподнять, подставить деревянные плашки и толкать.

«Потом конечно нам долго пришлось отмывать депо от этой смазки», — с улыбкой вспоминает Владимир Чиликин.

Больше месяца молодежь под руководством реставраторов старательно, соблюдая все мельчайшие детали, трудилась над восстановлением макета «Проворного». В бригаду подростков вошли ребята от двенадцати лет, непосредственное участие в работе принял и начальник МОЖД. И вот, наконец, первого июня нынешнего года макет полностью восстановлен. В настоящее время в Пушкине для него строится большой стеклянный павильон, в ближайшие годы макетом смогут любоваться жители и гости города. Павильон будет располагаться прямо при выходе на станцию Детскосельская, рядом с железной дорогой, где проходит первый паровоз.

«Это будет визитная карточка не только РЖД — это будет карточка Петербурга!» — уверен Владимир Чиликин.

Надо отметить, что макетом «Проворного» деятельность ребят из МОЖД не ограничивается. Волонтеры по собственной инициативе смогли сделать из старых вагонов поезда, которые выработали свой срок службы целый ретро-состав: два вагона музея истории детской железной дороги, кафе, а также кинотеатр, в котором демонстрируют кино, фото и документы, касающиеся детских железных дорог.