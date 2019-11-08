Киев, 8 ноября. Скандально известный журналист Аркадий Бабченко объяснил причины своего бегства с Украины соображениями безопасности.

«Это вопрос физической угрозы и безопасности семьи в первую очередь. В Украине теперь вакуум власти, управление страной нарушено, поэтому ее пичкают инсургентами, эфэсбэшниками и тому подобным. Это вопрос даже не лично моей безопасности, а безопасности страны», — цитирует Бабченко телеканал 360.

Журналист признался, что он весьма пессимистично смотрит на будущее Украины. По его словам, в лучшем случае геополитическая ситуация в стране не изменится. Киев на всегда потерял Крым, а проблема Донбасса останется на десятилетия.

Ранее сообщалось, что Бабченко покинул Украину. Таким образом он сдержал свое слово уехать из страны, если на президентских выборах победит Владимир Зеленский, а не Петр Порошенко. Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя бегство коллеги с Украины, отметил, что никого не интересуют его перемещения по миру.

Аркадий Бабченко оказался в центре скандала в мае прошлого года, когда украинские власти заявили, что журналист застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Впоследствии оказалось, что Бабченко жив, а его смерть была инсценирована СБУ для проведения некоей «спецоперации». Действия украинских спецслужб и сотрудничающего с ними журналиста раскритиковали многие международные организации, включая «Репортеров без границ».