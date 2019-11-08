Суд отказал в разводе Лолите и ее молодому супругу

Москва, 8 ноября. Мировой суд, куда экс-супруг певицы Лолиты спортсмен Дмитрий Иванов подал заявление на развод, отказался удовлетворить решение о расторжении брака.

Слушание по делу о разводе пары, прожившей вместе практически десять лет, состоялось 8 ноября. Оба супруга для себя приняли однозначное решение о разрыве отношений и были намерены зафиксировать его официально, однако суд принял решение не расторгать союз. Иванов результатом заседания остался недоволен.

После слушания мужчина вышел к представителям СМИ и обвинил их в таком «неблагополучном» исходе суда, но несмотря на это, напомнил, что пытался спасти брак.

«Я не раз уже говорил, что над отношениями должны работать оба. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. Наши отношения стали сходить на нет. Мы перестали понимать друг друга, и это не могло долго продолжаться. И вообще, если бы не вмешательство прессы, нас бы давно уже развели, чего я очень хочу», — заявил Иванов.

Возможно, такое решение суд вынес из-за того, что Милявская со своим адвокатом Сергеем Жориным после Иванова подала встречный иск, в котором потребовала признать брак фиктивным. Певица убеждена, что у ее защитника есть доказательства того, что молодой спортсмен на самом деле не планировал создавать с ней настоящую семью и к тому же тайно снимал деньги с ее счетов.

Защитник звезды рассказывал о том, как супруг обманывал ее, изменяя с косметологом из Белоруссии, и имел наглость весь последний год содержать свою новую пассию на деньги артистки. По словам Жорина, теперь Лолита называет Иванова не иначе как «альфонсом» или «кровососом».

Напомним, Милявская и Иванов поженились в 2010 году. Супруги имеют ощутимую разницу в возрасте, 11 лет. Для Лолиты брак с Ивановым стал пятым, семейные отношения длились практически десять лет. Молодой супруг исполнительницы признавался, что хотел завести с ней общих детей, но звезда не поддержала его в этом.