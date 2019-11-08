Трамп признался, что хочет приехать на парад Победы в Москву

Вашингтон, 8 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил о желании присутствовать в Москве на торжествах по случаю 75-летия Победы.

Глава Белого дома подтвердил, что получил от российской стороны приглашение на празднования 9 Мая. Однако допустил, что может не поехать на торжественные мероприятия в Москву из-за предвыборной кампании в США, которая, по его словам, в это время будет в самом разгаре.

«Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — передает ТАСС слова американского президента.

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их встречи, которая состоялась в японской Осаке на полях саммита «Большой двадцатки». Глава Соединенных Штатов пообещал серьезно обдумать это предложение.

Ранее сообщалось, что свое намерение посетить парад Победы в Москве уже подтвердили 17 лидеров, среди которых главы Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Сербии и Чехии.

Глава российского государства, говоря о приезде мировых лидеров в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что Москва будет рада, если главы западных стран прибудут в Россию на 9 Мая. Путин подчеркнул, что в России считают предстоящую дату важнейшим событием.