Первый канал показал второй трейлер исторической ленты «Союз Спасения»

Москва, 8 ноября. Первый канал представил второй трейлер картины «Союз спасения», который выйдет в прокат в России 26 декабря.

Создатели собрали лучших актеров — Александра Домогарова, Ингеборгу Дапкунайте, Павла Прилучного, Максима Матвеева, Ивана Колесников, Антона Шагина, чтобы рассказать о событиях 1825 года, восстании декабристов.

По словам продюсера Константина Эрнста, лента очень актуальна для современной России. Он пригласил соотечественников на премьеру «Союза спасения».

«Меняется все вокруг нас, не меняются только люди. Взглянуть на себя двухсотлетней давности, попытаться разобраться в себе и себя понять – вот, что было нашей основной задачей», — сказал Эрнст.

Максим Матвеев играет князя Сергея Трубецкого — единственного из лидеров «Северного общества», который не вышел на Сенатскую площадь.

«Трубецкой – идеалист, воспитанный за границей, в этой свободной, прекрасной заграничной жизни, которой он хочет и для России. И сталкивается с совершенно другой, непонятной ему ментальностью», — поделился актер впечатлениями о своей роли.

Для Павла Прилучного это первое участие в крупном историческом проекте. Он играет Павла Пестеля — руководителя «Южного общества» заговорщиков.

«Впервые у моего героя нет любовной линии. Он — фанатик, а любовь всегда отвлекает от дела. Его задача – фанатичное достижение своей цели», — сказал Прилучный.