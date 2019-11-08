Стартовала пятая международная олимпиада «Траектория будущего». ФАН-ТВ

Международная сертификационная олимпиада «Траектория будущего» начинает пятый соревновательный сезон. В Москве состоялась торжественная церемония открытия.

«Траектория будущего» — первое в нашей стране соревнование международного уровня. Его участники получают возможность пройти авторизованную сертификацию. В прошлом году собрались 8000 человек из 117 городов России и ближнего зарубежья. Конкурсанты соревнуются в 11 номинациях, например, разработка мобильных приложений, робототехника и киберспорт.

«Мы формируем рынок сертифицированных специалистов. На самом деле, сегодня мы работаем по задачам кадров для цифровой экономики. Технологическая сфера, ей просто необходимы специалисты, поэтому наша задача сегодня, чтобы такой инструмент как сертификация стал обязательным инструмент и понимаем, как инструмент вообще качества образования, тем более, если говорить о профессиональном», — отметила основатель олимпиады и директор МАСС Светлана Морохова.

В течение нескольких месяцев пройдут различные этапы соревнования. Финал намечен на апрель 2020 года. За пять лет существования Олимпиада получила высокую оценку общественных и государственных институтов. За это время «Траектория будущего» вошла в перечень рекомендуемых мероприятий Министерства просвещения России, получила поддержку Фонда Президентских грантов, а также поддержку Агентства Стратегических Инициатив.

«В рамках нашей олимпиады есть уникальная возможность у студента или школьника встретиться с международными технологиями, потому что все номинации выстроены с помощью вендоров от международных компаний от Microsoft до Apple», — подчеркнул основатель олимпиады, директор IT HUB GROUP Михаил Сумбатян.

Цель олимпиады — повысить интеллектуальный и кадровый потенциал страны. Сертификация, которую проходят в рамках Олимпиады, позволяет даже школьникам получить предложение о работе в высокотехнологичных компаниях.

