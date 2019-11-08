Трамп готов опубликовать новую стенограмму переговоров с Зеленским

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать новую стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома рассказал об этом журналистам перед вылетом в штат Джорджия.

Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на выборах президента Украины. Президент США отметил, что опубликует стенограмму этой беседы, если демократы, начавшие процедуру импичмента, захотят этого.

«Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент», — цитирует слова Трампа ТАСС.

Ранее президент США заявил, что с удовольствием принял бы своего украинского коллегу в Белом доме. Он выразил надежду, что Зеленский в скором времени посетит США с официальным визитом.

Напомним, процедура импичмента президента США была запущена после того, как в Штатах разгорелся скандал, связанный с телефонным разговором Трампа и Зеленского. The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером. Трамп все обвинения в свой адрес отвергал.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух президентов. Минюст США не нашел в разговоре нарушений американского законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США потребовал прекратить «смешной импичмент».