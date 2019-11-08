США воруют природные ресурсы у других стран для обогащения и укрепления своего влияния

Москва, 8 ноября. США продолжают грабить страны Ближнего Востока для собственного обогащения за их счет. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Штаты взяли под так называемую «охрану» ресурсы в Сирии, на оккупированных курдскими формированиями территориях... По большому счету, им глубоко начхать на курдов и на все остальное. Им интересно все то, что касается полезных ископаемых, земель, газа, нефти», — отметил эксперт.

Он также добавил, что США осуществляли аналогичные действия по всему Ближнему Востоку. Так, в 2003 году американцы и их союзники вторглись в Ирак под предлогом свержения Саддама Хусейна, однако реальной целью Вашингтона была иракская нефть. Чтобы оправдать военное вторжение в Ирак американцы обвинили иракские власти в разработке оружия массового поражения, а также в сотрудничестве с террористическими группировками.

«Американские компании после всего, что произошло, взяли контроль над иракскими нефтяными промыслами. И, по большому счету, это позволило им влиять на цены нефти, на нефтерынок. А это очень серьезный элемент международного доминирования», — добавил Дандыкин.

В 2011 году США и их союзники по НАТО осуществили вторжение в Ливию под предлогом «защиты мирного населения». Интервенция США и НАТО в Ливию завершилась свержением законных властей и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время на территории Ливии действует двоевластие и продолжает гражданская война. Дандыкин отметил, что все военные кампании США последних лет обусловлены финансовыми интересами Вашингтона, передает Nation News.

«Все это связано с интересами Америки, с интересами американской экономики и бизнеса», — отметил эксперт.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США оставят под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом Эспер подчеркнул, что Вашингтон готов использовать вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу нефти на территории Сирии при поддержке курдских террористов, которые захватили нефтяные месторождения по договоренности с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

При этом власти Сирии вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений на севере республики, однако курдские террористы при поддержке США захватили нефтеносные районы, начав незаконную добычу и экспорт сирийской нефти. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.