Первый комитет ГА ООН не одобрил предложение России о переносе работы из США

Москва, 8 ноября. Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, отклонил предложение России о возможном переносе его работы из США из-за невыдачи виз дипломатам.

Проект решения получил название «Повышение эффективности работы Первого комитета». В нем говорится, что ГА просит генерального секретаря ООН представить не позднее 1 февраля 2020 года доклад о выполнении американским правительством обязательств по соглашению между Вашингтоном и всемирной организацией по вопросу месторасположения центральных учреждений ООН 1947 года. Речь идет, в том числе, об обязательствах США обеспечивать всем представителям стран ООН беспрепятственный доступ в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, генсек ООН должен до 1 марта следующего года представить доклад о своих усилиях по обеспечению полного осуществления соглашения, сообщает РИА Новости.

Если к апрелю следующего года не будет прогресса в этом вопросе, то генсеку предстоит выступить с предложениями об альтернативных местах проведения следующей сессии Первого комитета и о возможных последствиях для бюджета. Согласно документу, если вопрос выдачи виз дипломатам не решится в разумный срок, ГА рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене.

Визовый скандал случился в сентябре этого года. Американская сторона отказала в выдаче визы 18 российским дипломатам, которые собирались участвовать в сессии ГА ООН. В связи с этой историей Москва предложила перенести сессии Первого комитета в другой город. Затем Россия внесла в Первый комитет проект решения.