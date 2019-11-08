Искусство — лицо страны. Николай Цискаридзе о балете, согласии и патриотизме

Гордость российского балета и блестящий педагог Николай Цискаридзе разделяет патриотизм сограждан. На фоне охлаждения отношений между Россией и западными странами, которое произошло после украинских событий 2014 года, он предложил изменить отношение к РФ в мире с помощью культуры. Искусство — настоящее лицо страны, уверен Цискаридзе.

Николай блистал во всех классических постановках Большого театра. В «Лебедином озере», «Корсаре», «Жизели» и многих других спектаклях он исполнял ведущие роли. Классик балета — французский хореограф Ролан Пети специально для Цискаридзе поставил «Пиковую даму». Постановка имела невероятный успех по всему миру.

Николаю достались уникальные природные данные: выразительная внешность, стройная фигура, пластичность — казалось бы, успех гарантирован. Однако, как неоднократно признавался сам Цискаридзе, балетная карьера невозможна без трудолюбия и ежедневной работы над собой.

Около шести лет назад Цискаридзе оставил Большой театр и возглавил Вагановское балетное училище. По словам экспертов Николая, блестяще зарекомендовал себя как педагог и руководитель. Кстати, Новый год Цискаридзе традиционно встречает со студентами: на сцене Мариинского театра «вагановцы» каждый год дают «Щелкунчика».

Николай Максимович известен активной гражданской позицией. В 2014 году Цискаридзе подписал обращение деятелей культуры в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму. А позже, в 2017 году, Николай попал в «черный список» украинского сайта «Миротворец» за неоднократное посещение крымского полуострова. На это событие он отреагировал с иронией, процитировав Коко Шанель.

«Мне все равно, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вовсе», — подчеркнул Цискаридзе.

Цискаридзе — поборник патриотических ценностей. Он всегда удивлялся соотечественникам, которые критикуют все российское. Он очень любит Россию, особенно Москву, а негативные отзывы его возмущают.