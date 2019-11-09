«Украинский скандал» и импичмент Трампа спровоцированы связанным с демократами агентом ЦРУ

Американская консервативная пресса обнародовала имя правительственного чиновника, который сделал достоянием общественности разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого демократы из Палаты представителей США дали старт процедуре импичмента американского президента. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Из окружения Обамы

Информация была подтверждена многочисленными источниками, в том числе сыном президента Трампом-младшим. Антитрамповским осведомителем оказался 33-летний аналитик ЦРУ, эксперт по Украине и Восточной Европе Эрик Чиарамелла. При Бараке Обаме он был членом Совета по национальной безопасности.

Либеральная пресса пока молчит по поводу личности информатора, а Facebook грозится заблокировать аккаунты консервативных медиа за публикации о нем. И на это есть очень веская причина.

Главная нелицеприятная деталь для инициаторов импичмента — партийная принадлежность и политические симпатии осведомителя. Чиарамелла — многолетний член Демократической партии США. При этом он связан с одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на выборах 2020 года — Джо Байденом. Иными словами, осведомитель — лицо заинтересованное и оттого предвзятое. Следовательно, информация, растиражированная им, — резко ангажированная и необъективная.

Известно, что данные, полученные с электронной почты Чиарамеллы, использовал Роберт Мюллер в своем нашумевшем и провальном отчете о российском «вмешательстве» в выборы и «сговоре» между Россией и Трампом, которых на самом деле не было. Трамп долгое время обещал «осушить вашингтонское болото», но не сумел полностью избавиться от людей, которых привел в правительство предыдущий обитатель Белого дома — Барак Обама. Эти люди шпионят за президентом, сливают в прессу слухи и секретную информацию о каждом его шаге и дискредитируют его перед избирателями.

Фактически против Трампа предпринята попытка государственного переворота. Однако скоро демократам придется открыть свои карты. Когда это будет сделано, вряд ли американский избиратель, который голосовал за Трампа в 2016-м году, будет доволен тем, что он увидит.

Не смирились с поражением

Демократическая партия не смирилась с поражением в 2016-м году и теперь пытается задействовать все ресурсы, чтобы восстановить свое политическое влияние. При этом демократы не брезгуют самыми грязными методами. Сперва Трампа пытались уличить в сговоре с Россией, теперь обвиняют в давлении на Украину с целью получения компромата на политического конкурента.

Очевидно, что антитрамповские провокации демократов изрядно надоели многим американским гражданам и, прежде всего, сторонникам Трампа. Они понимают, что их выбор 2016-го года всячески стараются опорочить и отобрать. Если демократы продолжат гнуть свою линию, то масштабный гражданский конфликт неизбежен.

Демократы усердно и убедительно обличают Трампа во всех смертных грехах — в неэтичности, коррумпированности, государственной измене и подрыве национальной безопасности. Причем для этого задействована вся информационно-судебно-политическая машина.

Однако многочисленные аферы демократов, которые давно обсуждает неравнодушная консервативная общественность, никоим образом не расследуются американскими судами или специальными комиссиями и не тиражируются наиболее массовыми американским медиа. Свобода слова и равенство перед законом не действуют, когда речь заходит о фонде Клинтонов, подозреваемом в отмывании денег, о многочисленных странных смертях, которые связываются с Клинтонами. Или о крупных корпоративных постах в различных зарубежных организациях, которые занимал Хантер Байден, в то время, как его отец активно лоббировал интересы этих и других коммерческих структур, возглавляемых еще одним Байденом — Джеймсом, который приходится братом бывшему вице-президенту.

Все больше американцев осознает, что в США действуют одни стандарты для либералов и другие — для консерваторов. Поэтому вряд ли республиканцы в Сенате поддержат импичмент Трампа. Но если это все же произойдет, Соединенные Штаты имеют все шансы рассыпаться, как карточный домик.