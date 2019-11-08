Нурмагомедов объяснил, почему выходит в октагон без флага России

Москва, 8 ноября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к национальному флагу России.

Российский боец смешанных единоборств признался, что ждал вопроса о том, почему, как многие спортсмены, не выносит флаг страны.

Нурмагомедов объяснил, что он по-своему представляет родину и не считает демонстрацию государственного символа достаточным проявлением патриотизма.

«В отличие от людей, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родную страну, я не насилую женщин и не бью стариков. Я по-своему представляю родину. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало флаг поднять — ты должен соответствовать», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее ирландец Конор Макгрегор, соперник российского бойца, в ходе пресс-конференции в Москве обвинил чемпиона UFC в том, что он не выступает за Россию. Свои слова экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе аргументировал тем, что Нурмагомедов выходит в октагон без национального флага РФ.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в важном поединке, завоевав титул чемпиона UFC в легком весе. Исход боя раздосадовал знаменитого ирландца, уступившего звание представителю России. После соревнования между спортсменами завязалась потасовка, которая стала причиной дисциплинарного расследования в отношении обоих участников.

В октябре текущего года отец Нурмагомедова, Абдулманап, заявил, что вскоре карьера сына может закончиться из-за проблем со здоровьем. С его мнением согласился главный аналитик букмекерской конторы «Лига ставок» Егор Митрушкин. По его словам, знаменитый спортсмен может выдержать еще примерно пару боев.