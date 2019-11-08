Стало известно, когда ВКС России получат первый серийный Су-57

Москва, 8 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Замминистра обороны напомнил, что, в соответствии с действующим контрактом, ВКС должны получить 76 истребителей Су-57 до 2028 года. По его словам, первый самолет практически готов к отправке в войска.

«В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», — цитирует слова Криворучко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Су-57 получил в НАТО собственное кодовое обозначение. По данным специализированного авиационного журнала Scramble Magazine, российский истребитель в Североатлантическом альянсе будут называть Felon, что в переводе означает «преступник» или «уголовник».

Напомним, российский истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе возможности высокой маневренности и выполнения сверхзвукового полета. Самолет оснащен современным комплексом бортового оборудования. Как отмечали разработчики, все это, а также малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. Уникальными характеристиками российского истребителя уже заинтересовались Индия, Китай, Турция и другие страны.