В Госдуме предложили изменить Конституцию, чтобы сорвать план Запада по развалу России

В Госдуме не исключают, что «западные партнеры» пытаются повторить с Россией сценарий развала СССР, и предлагают меры, которые помогут этому противостоять. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, события перед выборами в Мосгордуму были своего рода «обкаткой, репетицией задуманного Западом сценария развала Российской Федерации».

«Такой сценарий вполне реалистичен, — заявил в интервью ФАН Евгений Федоров. — По этой же технологии сепаратизма был развален Советский Союз, а он, напомню, был очень сильным государством».

Парламентарий заметил, что и революция 1917 года была основана на идеях сепаратизма.

«Самоопределение наций, тюрьма народов и все прочее... То есть сам по себе этот сценарий развала страны для нас уже опробован и уже давал результаты. Но я считаю, что мы не должны повторять ошибок прошлого. И чтобы к 2030 году Россия оставалась сильным и самостоятельным государством, уже сегодня нужно предпринимать конкретные меры», — считает Евгений Федоров.

Депутат напомнил о заочной дискуссии, которая разыгралась сегодня между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным.

«Макрон говорил о трехполярном мире, который, по его словам, оформится в ближайшее время. И сценарий российского территориального характера будет вписан в сценарий распада американского однополярного мира и трансформации модели мирового устройства в многополярную. В рамках этого в России могут быть какие-то дополнительные напряженности, давления, иностранные финансирования, «пятая колонна» и все прочее. Грубо говоря, в этом плане нас ждет усиленное финансирование социально-сепаратистских тенденций в России под любым предлогом. И мы уже сегодня должны быть к этому готовы», — заявил парламентарий.

По его словам, России в этих условиях не нужно слушать Макрона, который предлагает ей определиться, к кому примкнуть — Европе или еще кому-то, а нужно усиливать свою самостоятельность.

«Россия должна оставаться суверенным полюсом мира. А это предполагает серьезную конституционную реформу. То есть нужно отменить запрет на идеологию, содержащийся в 13 статье Конституции РФ, потому что самостоятельный полюс многополярного мира не может существовать без идеологии, он должен предлагать что-то конкретное себе и другим народам. Надо также исправить преамбулу Конституции, в которой говорится, что Россия является частью мирового сообщества. Потому что нашей стране необходимо быть самостоятельной в мировом устройстве. Это базовые вещи. А в принципе, нужно менять всю модальность на восстановление понятия Отечества и приоритета народа в нашем госстроительстве и политическом устройстве. То есть, по сути, надо решать ту проблему, которую решали Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в 1612 году», — добавил Евгений Федоров.

Федеральное агентство новостей, проанализировав иностранные публикации и доклады, пришло к выводу, что Запад не намерен мириться с сильной и независимой Россией и к 2030 году мечтает превратить ее в маленькое, ничего не значащее государство, оказывая на страну давление как извне, так и изнутри.

Чтобы развалить Россию, недоброжелатели нашей страны активно работают в соцсетях, манипулируя информацией в лентах пользователей, где часто всплывает критика в адрес российских властей и призывы к участию в несанкционированных митингах, бойкоте выборов, провокациях и так далее. Это все отголоски попыток расшатать ситуацию внутри страны.

А внешнее давление на Россию заключается в формировании ее агрессивного образа на международной арене и антироссийском санкционном режиме. Действия недругов направлены на то, чтобы у россиян сложилось мнение, будто руководство страны действует против народа и его нужно менять. А так называемые оппозиционеры, заручившись поддержкой Запада и его неиссякаемым финансированием, подогревают антироссийские настроения в обществе. Их задача — попасть в органы власти. И если оппозиционеры смогут в 2021 году получить достаточное количество мест в Госдуме, то они, по замыслу Запада, внесут значительные изменения в управление страной. Мечта Запада — полная федерализация России и максимальная независимость регионов. После этого можно будет попытаться запустить постепенный процесс отсоединения субъектов от России и присоединения их к другим странам.