Эксперт рассказал о российском плане «Б» на случай срыва Украиной транзита газа

Москва, 8 ноября. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал блефом новый украинский иск к «Газпрому» на 12 млрд долларов.

Он обратил внимание на то, что «Нафтогаз» не сказал, куда иск направляется и когда именно он был подан.

«Иск на 12 млрд долларов – чистый блеф, он никуда не направлялся. Требовать пересмотра тарифов, под которыми стоит подпись в контракте представителей Киева — это абсурд. Единственное, куда этот иск направлен — в сообщение на Facebook», — пояснил Юшков ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, «Нафтогаз» пытается обострить ситуацию, чтобы сорвать подписание нового контракта на транзит газа. Киев в данном случае действует даже не в своих интересах, а в интересах США, которым будет крайне выгодно создать дефицит на европейском рынке газа, чтобы зайти на него со своим СПГ.

Однако Вашингтон зря на это надеется. Даже если транзит с Нового года прекратится, а «Северный поток — 2» еще не запустится, дефицита не будет, поскольку «Газпром», предвидя подобное развитие событий, заранее закачал в европейские подземные хранилища рекордные объемы газа.

Юшков предполагает, что Москва уже ведет переговоры с Брюсселем об использовании газопровода OPAL, который, в отличие от «Северного потока — 2», на данный момент можно запускать на полную мощность.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина намерена отсудить у России около 22 млрд долларов. Срок действующего контракта на транзит газа истекает в этом году, а стороны пока не приблизились к соглашению по его продлению или пересмотру. Украина пытается выбить выгодные для себя условия и обязать РФ гарантировать прокачку определенного объема газа.

Россия же утверждает, что готова вести переговоры только при условии отзыва всех претензий, включая многомиллионный штраф, назначенный «Газпрому» украинским антимонопольным органом.