Сенатор уверен, что Турция не пойдет на компромисс с США и курдскими террористами в Сирии

Москва, 8 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на причастность США к сотрудничеству с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее Эрдоган заявил, что стратегические партнеры Турции сотрудничают с лидерами террористических группировок.

«К сожалению, некоторые наши стратегические партнеры вовлечены и сотрудничают с лидерами террористических группировок. Эти отношения нас огорчают», — сказал Эрдоган.

Джабаров отметил, что в своем заявлении Эрдоган недвусмысленно указал на США, так как именно Вашингтон вооружал и финансировал вооруженные формирования курдов в Сирии. Кроме того, США в свое время создали и поддерживали террористическую группировку «Талибан»1 (запрещена в России). Позднее с помощью этой схемы Вашингтон финансировал ряд радикальных и террористических движений на Ближнем Востоке.

«Турецкий лидер видит, что Штаты ведут в Сирии даже не двойную, а тройную игру – пытаются сохранить подобие диалога с Турцией, но при этом не спешат рвать отношения с теми, кого это государство объявило своим врагом», — отметил сенатор.

Американцы сами создали противоречия в отношениях с Турцией, поставив Анкару в крайне сложное положение. Турция пытается создать зону безопасности на севере Сирии, однако действия США в этом регионе создают препятствия для планов Анкары, передает «Экономика сегодня».

«Штаты демонстрируют полную недоговороспособность, показывая, что будут реализовывать лишь выгодную им политику, пренебрегая интересами Дамаска, Анкары и других игроков в регионе. Именно поэтому нагло разворовываются нефтегазовые месторождения в Сирии и уводятся из-под удара «карманные террористы», — добавил Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что Турции придется договариваться с американской стороной, однако Эрдоган не намерен идти на компромисс с террористами в Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на северо-востоке Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в граничащих с Турцией северных районах Сирии.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не вели боевые действия против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии, отметив, что Пентагон готов использовать американские вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов». При этом в Пентагоне подчеркнули, что доходы от добычи и экспорта сирийской нефти идут на финансирование курдских вооруженных формирований в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.