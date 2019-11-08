Разгневанный «яблочник» угрожает СМИ расправой из-за новости о домогательствах Вишневского

Санкт-Петербург, 8 ноября. Соратник петербургского депутата Бориса Вишневского, позвонив в редакцию издания Nation News, пообещал расправиться с журналистами, опубликовавшими материал о домогательствах со стороны парламентария.

Ранее бывшая студентка Российского государственного педагогического университета имени Герцена обвинила Вишневского в сексуальных домогательствах. Выпускница направила в редакцию Nation News письмо, в котором рассказала, что, кроме нее, преподаватель и депутат домогался еще четверых студенток.

Мужчина, позвонивший в редакцию, не представился, но заявил, что является соратником Вишневского и членом партии «Яблоко» с 20-летним стажем. Он назвал публикацию ложью и намеренным очернением репутации «честнейшего человека» и потребовал раскрыть источник информации, который рассказал об аморальном поведении парламентария.

«Скажите, кто вам позволил оклеветать такого человека, как Борис Лазаревич Вишневский? Вы понимаете, что это ложь и клевета, как вы могли такое написать? Я знаю Бориса Лазаревича 20 лет, это — заслуженный человек. Вы понимаете, что вы опорочили честь и репутацию, откуда такая информация, кто вам ее предоставил?» — заявил собеседник издания.

Журналист, отвечая на вопрос соратника Вишневского, заявил, что не может раскрыть источник информации. Это еще сильнее разозлило мужчину, и он указал, что эта информация «высосана из пальца».

«Если источник — это вы, то я приду и лично набью морду тому, кто это писал», — сказал разгневанный «яблочник».

После того, как сотрудник агентства предложил изложить претензии в письменном виде и отправить на почту, член «Яблока» заявил, что отвечать изданию за свою публикацию придется перед судом и людьми. После чего стал угрожать прийти в редакцию с однопартийцами и устроить погром.

«Я лично приду в вашу [долбаную] редакцию, так и знайте. Мы всей партией придем и разгромим ваш желтый листок!» — сказал мужчина, не сдерживая гнева.

Вишневский не оставил без внимания публикацию, назвав все изложенное враньем. По его словам, девушке следовало оставить это при себе.