Убийцу детсадовца в Нарьян-Маре вовремя не поместили в интернат

Дикого случая с убийством шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре могло не произойти, если бы убийца был помещен в специализированное психиатрическое медучреждение. Как выяснило Федеральное агентство новостей, закон не только позволял, но и предписывал обеспечить 36-летнего Дениса Поздеева, подозреваемого в зверском преступлении, постоянным наблюдением специалистов.

В сентябре страдающий алкоголизмом и состоящий на учете у врача нарколога-психиатра житель Нарьян-Мара пытался покончить с собой, но тогда его спасли. А в следующем месяце он перерезал горло спящему ребенку ради вечной жизни.

«Услышал голоса»

По версии следствия, 31 октября в детском саду «Сказка», расположенном в столице Ненецкого автономного округа, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения прошел в одну из групп, где спали дети, и зарезал шестилетнего мальчика. В ходе допроса Поздеев признал свою вину и пояснил, что на преступление его толкнули «голоса», которые он услышал. Об этом сообщило на своем сайте Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им… Там надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось», — заявил Поздеев на допросе.

По сообщениям СМИ, с 2016 года убийца находился на учете у нарколога в Ненецкой окружной больнице. По словам знакомого и двоюродной сестры Поздеева, которые приводят журналисты, в сентябре он совершил попытку суицида, после чего лечился в психиатрической больнице, однако подробностей его выписки не сообщается.

Врачи местной скорой помощи в интервью «Комсомольской правде» поделились сожалением, что ранее спасли жизнь мужчине. В свою очередь, специалисты Ненецкой окружной больницы, где находится психиатрическое отделение Нарьян-Мара, и представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО отказались комментировать обнародованные СМИ факты, сославшись на врачебную тайну и проведение следственных мероприятий.

Между тем сами следователи в официальном сообщении подтвердили, что Поздеев наблюдался у нарколога-психиатра. После совершенного им убийства ему назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Безумные убийства

Только за неполный 2019 год были обнародованы несколько жутких историй, когда имеющие серьезные психоневрологические заболевания люди, находясь вне зоны контроля специалистов, становились убийцами, иногда повторно. Причем в некоторых случаях пациенты психиатров расправлялись со своими жертвами с особой жестокостью и изобретательностью, которая не поддается объяснению с точки зрения здравого смысла.



В феврале 2019 года случайно выяснилось, что терапевтом в городской клинической больнице № 11 Челябинска работал маньяк-потрошитель Борис Кондрашин — его опознала бывшая одноклассница, попавшая к нему на прием. 19 лет назад будущий «доктор» убил своего школьного товарища, расчленил его труп и выпил кровь. Спустя десять лет лечения в психиатрической клинике Кондрашин был выписан из стационара и по поддельному диплому устроился работать врачом.

В июне внимание общественности сосредоточилось на истории 2017 года, когда комиссия специалистов областной клинической психиатрической больницы в Астрахани по ходатайству лечащего врача Александра Шишлова инициировала отмену принудительного лечения в стационаре Михаилу Елинскому. Ранее тот убил человека и находился в специализированном медучреждении по решению суда.

Аргументом для перевода опасного пациента на амбулаторное лечение послужила якобы позитивная динамика в его состоянии и отсутствие угрозы для окружающих. Через два месяца он ранил свою племянницу и убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся ей 25 ножевых ранений. Елинский активно оказывал сопротивление прибывшим полицейским. Стражам правопорядка пришлось применить оружие, чтоб задержать его, от полученных ранений он позже скончался в больнице.

Летом этого года психиатр Шишлов был осужден за халатность и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.

В августе 2019 года в Екатеринбурге вышел на свободу признанный психически больным Александр Берхольд, дважды убивавший людей. В 2002 году он изрубил свою жертву топором и сбросил тело с балкона. В 2013 году на даче под Первоуральском он же убил из травматического пистолета бизнесмена Самвэла Хачатряна. Суд по этому делу установил, что в момент преступления Берхольд был вменяем, но уже после получил психическое расстройство.

Убийца был освобожден от уголовного наказания и отправлен на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Однако спустя некоторое время он был переведен в медучреждение с меньшими ограничениями, а после врачи направили ходатайство об изменении режима лечения на амбулаторный. В итоге дважды убийца оказался на свободе.

В октябре 2019 года Сергей Григорьев с помощью самодельного ножа смертельно ранил сотрудника Следственного комитета РФ, полковника юстиции Владислава Капустина прямо на проходной СК в Москве. Сотрудник ведомства не был знаком со своим убийцей.

«Потому что вы мое заявление выкидываете. Целенаправленно! На дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить?» — так ответил Григорьев на вопрос о мотивах своего преступления.

Исходя из бессвязных показаний задержанного, поводом к преступлению послужила сделка по продаже по долям квартиры, где он жил с матерью. Какое отношение имел к этой истории убитый, Григорьев объяснить так и не смог. По словам соседей, ранее он «украсил» весь подъезд надписями об убийствах и «расчлененке» после того, как в доме отключили горячую воду. В 2013 году Григорьев проходил лечение в психиатрической больнице: полицейские и спецбригада психиатров задержали его, когда он колотил по двери одного из соседей топором.

В день московского убийства во Владивостоке выходивший на конечной остановке трамвая пассажир до смерти избил кондуктора металлическим прутом. Как сообщил представитель регионального управления МВД, мужчина напал на жертву «без видимых причин». Некоторые СМИ приводят слова местных жителей о том, что убийца страдал психическим заболеванием и его всегда «бесили» трамваи. По словам очевидцев, он «орал на них» и несколько раз поджигал общественный транспорт. Кроме того, он поджигал дом из-за того, что ему привиделось, как на втором этаже убивают детей, — а также мусорные контейнеры.

Курс на гуманизацию

Уже несколько десятилетий европейские медики работают над гуманизацией психиатрии и стремятся переводить психиатрических пациентов из стационаров, где они изолированы от общества, на амбулаторное лечение. Ведь обычно пациенты психиатров зачастую приравниваются к опасным преступникам, лишаются свободы и большинства гражданских прав, даже если не совершали никаких преступлений. Кроме того, по мнению медиков, эффективность лечения и социализации пациента, когда он находится дома, рядом с близкими людьми куда выше, чем в клинике.

Одной из первых работу по демократизации этой отрасли здравоохранения начала Италия, где к 2000 году были закрыты все государственные психиатрические больницы. Вместо них появились медицинские заведения по месту жительства с отделами охраны психического здоровья. Курс на гуманизацию поддержала Всемирная организация здравоохранения и российские специалисты.

В январе 2005 года Россия на конференции ВОЗ в Хельсинки подписала Европейский план действий по охране психического здоровья, в котором устанавливался приоритет амбулаторной психиатрической помощи и развитие социальных служб. Как следует из текста документа, о переориентации на снижение ограничений договорились министры здравоохранения государств-членов ВОЗ. Российское ведомство в то время возглавлял Михаил Зурабов.

«Мы, министры, ответственные за вопросы здравоохранения, обязуемся признать необходимость принятия научно обоснованных комплексных стратегий охраны психического здоровья и рассмотреть пути и способы разработки, осуществления и дальнейшего развития таких стратегий в наших странах с учетом существующих в них конституционных структур и обязанностей», — говорится в декларации.

Кроме того, постановлением правительства РФ от 10 мая 2007 года, подписанным на тот момент председателем Михаилом Фрадковым, была утверждена федеральная программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями», действовавшая до 2011 года. Ее целью также ставился перевод из интернатов на домашнее лечение части пациентов.

Однако из-за невозможности резкого перехода от системы стационарного лечения к амбулаторному или к формату совместного проживания пациентов в обществе под надзором и при поддержке специалистов — так называемого «сопровождаемого проживания» — ощутимых результатов эта программа не дала. К тому же, специальных общежитий была создано крайне мало. Наиболее весомых результатов в этой области в последние годы добилась Москва. Начиная с 2013 года из более чем 10 специальных учреждений в столице остались всего три психиатрических объединения, 2 научно-практических центра, 1 психоневрологический диспансер и 1 специализированная больница для принудительного лечения.

Модернизация психиатрической службы, в том числе в регионах, до сих пор остается на повестке дня. Российские психиатры, как и европейские, не ставят своей целью неоправданную изоляцию пациента и создания для него каких-либо невыносимых условий. Еще в 2013 году за перевод на амбулаторное лечение части пациентов высказывался главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

«Необходимо делать все, чтобы больной как можно меньше времени проводил в стационаре и больше времени — в своей среде… Это двоякая польза — больной не отрывается от семьи, от привычного образа жизни, и это дешевле для здравоохранения», — заявлял медик в интервью ТАСС.

Весной 2019 года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова потребовала обследовать абсолютно всех пациентов психоневрологических интернатов, чтобы выявить среди них тех, к кому могут применяться новые формы квалифицированной помощи.

«Целью этой работы является оценка состояния граждан, возможность применения к ним иных форм работы, включая сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях на дому, определение по каждому гражданину необходимых мер поддержки, социального и медицинского сопровождения», — заявила тогда вице-премьер.

Сегодня в психоневрологических интернатах в России, согласно информации Федеральной службы по труду и занятости РФ, проживает около 156 000 граждан. 71% из них являются недееспособными, 24% — нуждаются в постоянном постороннем уходе. Между тем, по словам Голиковой, положительный опыт организации сопровождаемого проживания сегодня существует в 36 субъектах федерации, хотя количество граждан, которые находятся на таком проживании, составляет всего 799 человек.

В соответствии с законом

При этом и медики, и правозащитники сходятся во мнении, что модернизация системы не должна ставить под угрозу жизни и здоровье остальных граждан. Представляющие опасность для общества пациенты должны находиться под наблюдением. Это четко прописано и в регулирующих эти вопросы статьях закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и посвященной принудительному лечению главе 15 Уголовного кодекса РФ.

У недобровольной психиатрической помощи, согласно закону, существует 4 вида, которые различаются по степени ограничений и вмешательства медиков в быт пациента: от самой лояльной формы (амбулаторного лечения) до «тюрьмы» для психически нездоровых преступников — «медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением». Как раз в последнюю прямая дорога тем, кто «по своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения».

«Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях может быть назначено при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 (в случае совершения преступлений, перечисленных в Особенной части УК, в состоянии невменяемости; наступления психического расстройства после совершения преступления; наличия психических расстройств; совершения в возрасте старше 18 лет преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. — Прим. ФАН) настоящего Кодекса, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — говорится в статье 100 УК РФ.

Все тот же закон защищает и права пациентов, а также тех, кто не всегда оправданно может пополнить их ряды. Принудительное лечение может быть назначено только по решению суда.

Главная сложность, по мнению психиатров и юристов, — найти баланс между лояльным отношением к людям, чей диагноз далеко не всегда является поводом превращать их в преступников и изгоев, и обеспечением защиты общества от отдельных индивидов, которые должны быть изолированы ото всех, и в некоторых случаях — пожизненно. Как показывает практика, иногда гуманнее всего — не вспоминать о гуманности, по крайней мере в отношении убийц с серьезными умственными нарушениями.

К примеру, пожелавший вечной жизни и пытавшийся покончить с собой безработный алкоголик из Нарьян-Мара, если подтвердится наличие у него тяжелого психоневрологического заболевания, просто обязан стать постояльцем интерната. Он представлял угрозу даже для себя как совершивший попытку суицида: строго говоря, еще до убийства психиатры имели основания рассмотреть вопрос о его помещении в специализированное учреждение в соответствии со статьей 101 УК РФ.

Возможно, при отсутствии в биографии Поздеева совершенных убийств добиться подобного решения было бы не просто — это потребовало бы консолидированных усилий медиков и правоохранителей. Но родителям несчастного Кирилла Савенкова при таком развитии событий совершенно точно не пришлось бы хоронить своего шестилетнего сына.