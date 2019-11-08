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Депутаты Верховной рады засудят вандалов, уничтоживших барельеф Жукова в Одессе

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Депутаты Верховной рады засудят вандалов, уничтоживших барельеф Жукова в Одессе

Киев, 8 ноября. Депутаты Верховной рады подготовили иск и в ближайшее время обратятся в судебные органы в связи с незаконным разрушением барельефа маршала Георгия Жукова в Одессе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

В данное время украинский парламентарий находится в Одессе с рабочей поездкой, в которую отправился днем ранее. Проблему разрушения памятника маршалу Жукову депутаты поставили перед высшим руководством города.

«Мы переговорили с мэром города Одессы Геннадием Трухановым и с главой Одесской областной госадминистрации Максимом Куцым. Они на сегодняшний день понимают, что варварским методом был уничтожен исторический памятник, и примут необходимые меры», — рассказал Кива.

Депутаты Верховной рады засудят вандалов, уничтоживших барельеф Жукова в Одессе

Также рабочей группой был подготовлен иск в отношении преступного разрушения барельефа советского военачальника.

«Рабочая группа депутатов, включая меня и Николая Скорика, а также другие депутаты подают иск в суд. Мы будем требовать восстановления барельефа и привлечения к ответственности тех, кто совершил это вандальское деяние. И теперь эта проблема находится в плоскости решения судебной системы», — указал собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что украинские национал-радикалы уничтожили барельеф маршала Жукова в Одессе. Глава города назвал произошедшее «плевком в лицо одесситам». В интервью ФАН Кива заявил, что «осквернение памятников, которые отражают героическое прошлое украинского народа, — это преступление перед всей страной».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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