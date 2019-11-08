Эксперт объяснила, почему россиянам сложно следовать принципам ЗОЖ

Москва, 8 ноября. Диетолог Анжелика Дюваль объяснила, почему россиянам сложнее следовать принципам ЗОЖ, чем жителям других стран.

По словам Дюваль, в России отсутствует культура здорового питания. Нас никто не учил, какая еда полезна, а от какой следует отказаться.

«Для нас еда осталась на достаточно примитивном уровне — мы чувствуем голод и едим, чтобы его утолить», — отметила эксперт.

При этом нельзя путать здоровое питание, диету и ЗОЖ. Можно сидеть на диете, но не выполнять норму по физическим нагрузкам или не следить за качественным сном.

По словам эксперта, важно спать в хорошо проветриваемом помещении с комфортной температурой. На сон также влияет и качество постельного белья, передает «360».

Она добавила, что к спорту тоже нужно относиться с осторожностью. Если человеку противопоказаны большие нагрузки, то лучше посоветоваться с инструктором.

Спорт отлично подходит для людей, у которых вес в норме или превышает норму всего на 7 кг. В противном случае нагрузка идет на сердце, суставы, позвоночник.

Напомним, что ранее Росстат опубликовал данные о ЗОЖ в России. Больше всего последователей ЗОЖ живут в Ингушетии (48%), меньше всего на Чукотке — всего 0,4%.

Россияне согласно ЗОЖ должны соблюдать всего пять правил: не курить, есть не менее 400 г овощей в день, заниматься спортом (150 минут в неделю), есть не больше 5 г соли в сутки и выпивать в неделю не более 168 г алкоголя.