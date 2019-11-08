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Приставы отказались делать поблажку из-за болезни Заворотнюк

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Приставы отказались делать поблажку из-за болезни Заворотнюк

Москва, 8 ноября. Федеральная служба судебных приставов намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг. При этом судебные приставы отказались идти навстречу телезвезде и предоставлять отсрочку в связи с ее болезнью.

«Поблажек в таких случаях нет. Когда деньги появятся, тогда будут списаны со счетов. Если там не будет средств, то будем ждать, пока появятся», — пояснил «Газете.ру» судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян.

Как сообщает телеканал 360, Заворотнюк задолжала 24,5 тыс. рублей в результате неуплаты налога на имущество. В настоящее время актриса, у которой был обнаружен рак мозга, находится на реабилитации в одной из московских клиник.

Ранее сообщалось, что муж актрисы фигурист Петр Чернышев взялся за несколько проектов, чтобы собрать деньги на лечение супруги. Он согласился принять участие в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а также еще в нескольких постановках. Друзья Чернышева отметили, что «он никогда не носил розовых очков».

Слухи о звезде сериала «Моя прекрасная няня» ходят уже несколько месяцев. Семья актрисы ничего не комментирует, чем только способствует распространению разных домыслов. Согласно предварительной информации, у женщины диагностирован неоперабельный рак мозга, который мог стать следствием попыток омолодиться с помощью стволовых клеток. Об онкологическом заболевании также говорили некоторые коллеги артистки. Есть также предположение, что Заворотнюк скрывается от публики из-за неудачной пластики или липосакции.

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Источник: Газета.ру
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