В Совфеде напомнили обвинившему РФ в агрессии Помпео про Югославию и Ирак

Американская свобода и демократия привели к разрушению действующего миропорядка. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов, комментируя заявление главы Госдепа США Майка Помпео, который обвинил Россию в агрессии.

Американские ценности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в пятницу, 8 ноября, выступил с речью в Берлине, где раскритиковал правительства России, Китая и Ирана. Он призвал западные страны бороться за ценности «свободных обществ».

Выступая в Берлине, где в субботу, 9 ноября, пройдут мероприятия в честь 30-летия падения Берлинской стены, американский политик заявил, что это историческое событие должно стать уроком «для тех, кто считает, что авторитарные режимы будут существовать веками».

«Мы думали, возможно, что падение коммунизма в Берлине, в Москве и в остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире. Были те, кто писал о конце истории, мы думали, что свободные общества будут процветать везде. Где-то это произошло, но более важно, что мы думали, что мы могли освободить наши ресурсы, направляемые союзниками, ресурсы, которые обеспечивали эти свободы. К сожалению, мы были неправы. Мы были неправы относительно курса, который многие страны могут сегодня взять», — заявил госсекретарь.

Майк Помпео обрушился с критикой на Россию, упомянув в том числе российский полуостров Крым, ситуацию с украинской церковью, которая, по его мнению, якобы подвергается давлению со стороны РФ. Кроме того, он вспомнил Китай, в котором «коммунистическая партия формирует новое видение авторитаризма, такое, которого мир не видел очень давно».

«Китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев», — подчеркнул госсекретарь США.

«Мир уже насмотрелся»

Как отметил Игорь Морозов, американская свобода и демократия привели к тому, что на глазах нашего поколения рушится миропорядок. Сначала были бомбардировки Югославии без санкции Совета Безопасности ООН. Затем вторжение на Ближний Восток — в Ирак.

«Чуть позднее до основания была разрушена Ливия. И сегодня на руинах этого государства царствует международный терроризм. На какой-то момент американская демократия и свобода хотели перенестись и на территорию Сирии. Но только Российская Федерация с ее жестким пониманием свободы, демократии и миропорядка смогла сохранить это государство», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, мир уже насмотрелся на американские ценности. То, что отстаивают Россия и Китай, мировое сообщество тоже видит: саммит Россия — Африка показал, что практически все страны африканского континента поддерживают российские подходы в создании нового многополярного мира.

«Поэтому, что бы там ни говорил Помпео, сегодня Россия своим примером и подходами показывает, к чему стремится мир, к чему хочет вернуться международное сообщество. И это справедливый многополярный мир с центральной ролью ООН», — заключил Игорь Морозов.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».