Международный суд ООН в Гааге не принял возражения России по иску Украины

Гаага, 8 ноября. Международный суд в Гааге после рассмотрения возражений России в отношении иска Украины, предъявленного в связи с предполагаемым нарушением международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, постановил, что разбирательство попадает под юрисдикцию суда.

Во время заседания председательствующий судья Ахмед Юсуф указал, что возражения российской стороны по части юрисдикции по конвенции о борьбе с финансированием терроризма «не могут быть приняты».

Юсуф затем заявил о таком же решении касательно конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Возражения Российской Федерации должны быть отклонены», — сказал судья.

Напомним, в январе 2017 года Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге, в котором обвинил Россию в якобы «нарушении» двух упомянутых выше конвенций. В апреле того же года прошло заседание, на котором суд постановил, что РФ должна обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Летом этого года российская сторона на предварительных слушаниях представила свои возражения, заявив, что иск Киева не подпадает под юрисдикцию суда.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.