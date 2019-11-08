Курды остались для США единственным инструментом в борьбе с Асадом в Сирии, считает эксперт

Москва, 8 ноября. США продолжают оказывать поддержку курдским боевикам и буквально закрывать глаза на их нарушения, поскольку хотят и дальше и использовать их для борьбы с легитимной властью Сирии. Такую точку зрения выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт объясняет, что заявление представителя США, контр-адмирала Уильяма Берна о якобы соблюдении режима прекращения огня на севере Сирии соответствует действительности только отчасти, поскольку де-факто курдские бандформирования продолжают свои вооруженные нападения.

«В какой-то мере это действительно так, но есть оговорки. Существует ряд курдских группировок, которые не признали этого соглашения... И поэтому они продолжают совершать нападения на турецкую армию и лояльные ей силы. И это будет иметь затяжной характер», — рассказал Долгов «ПолитРоссии».

В последние дни курды провели в Сирии сразу несколько вооруженных атак. В частности они уничтожили 27 бойцов, входящих в протурецкие силы, вывели из строя два бронеавтомобиля ВС Турции, а также устроили столкновения вблизи от города Телль-Абъяд, в которых погибли 11 сторонников протурецких сил.

Долгов отмечает, что ни один из перечисленных инцидентов очевидно не попадает под категорию «мелких» столкновений, какими их позиционировал Берн. Иными словами: США продолжают выгораживать курдов в глазах мирового сообщества, сознательно умалчивая о совершаемых ими преступлениях.

Специалист объясняет это тем, что курдские группировки по-прежнему нужны американцам для реализации планов по Сирии.

«Вашингтон в отношении САР преследует свои конкретные и глобальные интересы. Они были заявлены с самого начала сирийского конфликта еще администрацией Барака Обамы. Речь идет о смене режима в Сирии и расчленении страны. И именно в этом направлении и действуют США», — сказал он.

Долгов полагает, что Вашингтон не может вступить в открытую конфронтацию с Турцией, которая обладает второй по силе армией внутри НАТО, поэтому продолжает действовать через курдов, поскольку они являются единственным инструментом для борьбы с сирийским лидером Башаром Асадом.

«Когда началась турецкая операция «Источник мира», американцы сперва не стали выступать против своего союзника по НАТО. Но сейчас они понимают, что вывод курдских террористов с северо-востока Сирии ставит крест на их планах по расколу САР. Поэтому они продолжают поддерживать эти банды для продвижения своих интересов», — резюмировал Долгов.

7 ноября власти США констатировали стабилизацию обстановки на севере Сирии после заключения российско-турецкого меморандума и вывода курдов. С соответствующим заявлением выступил представитель комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Берн.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила на севере Сирии военную операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и экстремистами запрещенной в России группировки ИГ1.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью покинуть 30-километровую зону вдоль турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.