Эксперт обвинил нелегалов-американцев в крышевании курдских боевиков в Сирии

Москва, 8 ноября. Эксперты осудили незаконные действия США по добыче и продаже сирийской нефти. По их мнению, американцы крышуют бандформирования курдов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что военные США находятся на сирийской территории нелегально, и поэтому не имеет значение, кому уходят деньги от контрабанды нефти. Он подчеркнул, что экономическая активность Вашингтона на севере Сирии нарушает нормы международного права, и эта деятельность незаконна.

По словам эксперта, США как минимум можно привлечь к уголовной ответственности за крышевание мошеннических схем с сирийской нефтью.

«Участие в крышевании каких-либо схем или сделок – это нарушение уголовного порядка», — констатировал Коротченко в беседе с изданием «НьюИнформ».

Военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец в свою очередь выразил уверенность, что американский президент Дональд Трамп с помощью сирийской нефти покупает преданность курдских боевиков, которые контактируют с членами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

«Трамп, не желая, чтобы гибли его солдаты, которые охраняют нефтяные вышки, в свое время бросил курдов, а сейчас американские генералы ведут с ними переговоры и говорят, что если вы хотите здесь иметь свое заветное государство Курдистан, то мы вам можем дать небольшой кусочек месторождений: вы получите большие выгоды, вы получите десятки миллионов долларов», — сказал эксперт, отметив, что США ведут грязную и шарлатанскую игру.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американцы не получают прибыль от продажи сирийской нефти. По его словам, все деньги уходят курдским радикалам. Он добавил, что США не собираются покидать нефтяные месторождения САР.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры, доказывающие, что США незаконно вывозят нефть с территории Сирии.

Отмечается, что американская стороны, торгуя нефтью Сирии, получает порядка 30 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.