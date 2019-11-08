Бутина рассказала, почему пошла на сделку со следствием в США

Москва, 8 ноября. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и вернувшаяся в Россию, рассказала, почему пошла на сделку со следствием в Штатах. О деле в отношении нее и судебных разбирательствах она побеседовала со студентами- политологами и преподавателями из Алтайского государственного университета.

Один из присутствующих на встрече спросил Бутину, почему та решилась на сделку со следствием. Девушка рассказала, что в США есть два закона об иностранных агентах. Один из них предусматривает для виновного наказание в виде лишения свободы до пяти лет, однако, по словам Бутиной, в таком деле «деньги должны были фигурировать и жертвы». Поэтому Марии предъявили другую статью, которая, по ее словам, была создана «во времена красного террора», и ее редко применяют в практике. Наказание по этой статье может составить до 15 лет лишения свободы.

«Когда посмотрела статистику обвинительных приговоров суда присяжных в Америке — 98%. Шанс на победу был всего 1%. А я же ведь русская, а русофобские настроения на пике, мои шансы на оправдания были ничтожны, вне зависимости от адвокатов. Пришлось согласиться на сделку со следствием», — цитирует слова Марии Бутиной KP.Ru.

Она отметила, что американской стороне нужна была длительная работа с ней, чтобы просто пустить пыль в глаза и показать публике, что следствие якобы что-то получает от обвиняемой.

«В моем признательном заговоре против американского правительства я была одна. Значит, я сама с собой сговорилась», — рассказала Бутина.

Напомним, Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября. Россиянку задержали в США летом 2018 года и обвинили в работе на территории Штатов в качестве иностранного агента. Позже американский суд приговорил ее к полутора годам тюремного заключения. Половину этого срока к моменту приговора она уже провела за решеткой. 25 октября девушка была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида.

МИД РФ неоднократно называл дело Бутиной политизированным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала возвращение Бутиной в Россию огромной победой.