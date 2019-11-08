Фарион назвала «москалями» украинских силовиков, говорящих на русском языке

Киев, 8 ноября. Известная своими националистическими взглядами экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион обрушилась с критикой на всех русскоговорящих украинцев.

Особенного внимания удостоились украинские силовики, которые, несмотря на свое гражданство, предпочитают говорить на «языке врага». Всех бойцов ВСУ, говорящих по-русски, Фарион назвала «москалями».

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь?» — заявила она, выступая в эфире телеканала «НТА».

Фарион полагает, что многие ее соотечественники предпочитают русский язык государственному из-за лени.

Между тем, согласно недавнему опросу, 47% украинцев выступают против перевода всех школ на украинский язык с 2020 года. Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего было опрошено 1,2 тысячи человек.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла закон об образовании, который запрещает преподавание на любом другом языке, кроме украинского. После этого парламент принял закон о государственном языке, который получил неофициальное название «Закон о тотальной украинизации». Он обязывает использовать украинский практически во всех сферах жизни — в школах, больницах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, парикмахерских и так далее.