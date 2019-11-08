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Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

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Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Москва, 8 ноября. Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

В колл-центре банка сообщили, что со входом в сервис могут возникнуть некоторые трудности. В целом, пользователи стали замечать неполадки примерно с 16.00 по московскому времени.

Большинство заявили о том, что не могут войти в систему. Некоторые пользователи сообщили о сбое в работе всех сервисов. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары, Краснодара и других российских городов, пишет «ФедералПресс».

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Ранее Сбербанк совместно с компанией Nvidia разработали самый мощный в России компьютер Kristofari. Его представили на конференции AI Journey. Устройство разработали на базе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100.

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Источник: ТАСС
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