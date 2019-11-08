Главные новости 8 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 8 ноября.

Запад не намерен мириться с независимой Россией. Если их план будет реализован, к 2030 году от РФ останется лишь 28% территорий. ФАН проанализировал план Запада по развалу России к 2030 году.

Глава республики подчеркнул, что процесс разведения сил на новых участках в этом случае станет неосуществимым. Пушилин рассказал, как ДНР ответит на ввод в Петровское полиции Украины.

В студию украинского телеканала «Прямой» вторглись вооруженные люди в масках. Вооруженные люди «захватили» студию украинского телеканала.

Депутат Рады от «Слуги народа» обнародовал схему, с помощью которой Киев «ворует российский газ» и доходы от его транзита. Эксперт раскрыл, что стоит за признанием соратника Зеленского в краже российского газа.

Журналист ИА «Росбалт» Александр Шварев, находящийся в Риге, стал фигурантом нового уголовного дела. Шантажист-рецидивист из «Росбалта» обвиняется в вымогательстве денег у бизнесмена.

Мужская аудитория особо оценила соблазнительные фото. Чехова порадовала поклонников снимками в кружевном белье.

Инициатива появилась от партии «Голос» . В Раде нашли новый способ решения конфликта в Донбассе.

Андрей Молочный на своей странице в Instagram выразил негодование из-за «толп фашистов» на улицах Киева. Звезда Comedy Club возмутился из-за «толп фашистов» на улицах Киева.

Серьезный пожар произошел на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске, шесть человек госпитализированы с сильными ожогами. ФАН публикует видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске.

По словам знакомых фигуриста, около 100 тысяч рублей в день стоит пребывание артистки в палате. Супруг Заворотнюк взялся за дополнительную работу для спасения жены.