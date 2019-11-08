Шестерки Ходорковского в Москве и Петербурге получили инструктаж от кураторов «раздела РФ»

Одним из механизмов разрушения РФ к 2030 году, реальную угрозу которого выявило Федеральное агентство новостей, является децентрализация власти в стране и новый «парад суверенитетов» субъектов федерации. Оголтелой пропагандой «регионализации» суверенных государств Старого Света занимаются на деньги западных фондов околопарламентские структуры Евросоюза. А на днях прокси-структуры Михаила Ходорковского зазвали этих пропагандистов в Москву и Санкт-Петербург — чтобы напрямую познакомить их с «активом» беглого олигарха среди муниципальных депутатов обеих столиц. Колумнист Федерального агентства новостей анализирует эту сходку.

Впервые с 2014 года по призыву «смотрящего» от МБХ Андрея Пивоварова в Россию прибыл целый десант из «Европейской ассоциации агентств местной демократии» (Association of Local Democracy Agencies, ALDA) во главе с генеральным секретарем Антонеллой Вальморбидой и координатором Восточного партнерства Александру Койка. Скооперировавшись (харчи — принимающей стороны, инструктаж — за гостями), устроители провели в Москве и Питере 30–31 октября одинаковые мероприятия для мундепов под нейтральным названием «Местное самоуправление: обмен опытом и поиск решений», раструбив об этом по соцсетям. В англоязычных отчетах, впрочем, конференция носила более откровенное название — Local Good Governance Forum (что можно перевести и как «Форум качественного управления на местах»).

Цель: делить страны на уезды, а народы — на племена

Что такое ALDA? Это крайне мутная наднациональная сетевая структура, созданная в 1999 году якобы по инициативе Совета Европы и состоящая из европейских политиков регионального уровня, главным образом депутатов. Ее сеть раскинулась на 40 государств, и не только в Старом Свете, причем особый интерес она проявляет в отношении Балкан и постсоветского пространства: Белоруссии, Украины, Грузии, Молдавии, Армении, а теперь и России.

ALDA не скрывает своей главной политической задачи — децентрализации государственного управления на «патронируемых» территориях. Суть этой давней стратегии, в свое время получившей название «балканизация Европы», заключается в размывании национальных идентичностей до уровня субэтносов и «племен», фрагментации традиционных государств и эрозии вертикальных институтов.

Истинной целью здесь является не какое-то самоуправление на местах и уж тем более не «укрепление демократии», а постепенная передача власти в частные руки глобалистской олигархии. Иными словами, перед нами — хрестоматийное «разделяй и властвуй». Эта хаотизация Европы одинаково выгодна как Вашингтону, так и различным наднациональным структурам и ТНК: первый всячески приветствует ослабление Старого Света как единого геополитического игрока, вторые же просто обожают делать бизнес в условиях слабо выстроенной власти, среди мелких царьков.

Применительно к России подобный подход означает повторение трагического «парада суверенитетов» 1990-х годов в масштабах всей федерации, резкое ослабление Центра, кровавый сепаратизм, национальные конфликты и фактическую конфедерализацию страны, с неминуемым отпадением окраин.

Но, разумеется, в рамках «паблик рилейшенз» это не афишируется. Как правило, подобные «семинары» преподносятся обществу под соусом традиционной либеральной риторики об «активизме граждан», «сломе социальных барьеров» и креативности — со столь же типичными маркерами вроде «толерантности к мигрантам» и «внимания к меньшинствам».

Кто «танцует» пропагандистов

Чтобы удостовериться в реальных целях ALDA, достаточно, как обычно, взглянуть на список ее спонсоров. В своих рекламных буклетах ассоциация стыдливо прописывает, что живет на деньги «от Еврокомиссии, Совета Европы и других публичных и частных доноров». Однако в более детальных отчетах прекрасно видно, кто же именно «танцует» это сборище европейских «регионалистов».

Как и следовало ожидать, среди спонсоров и «партнеров» различных проектов ALDA значатся USAID, «Фридом Хаус», фонд «Открытое общество», «Транспэренси интернэйшнл» и прочие до боли знакомые «бренды».

Упомянутая генсек ALDA Антонелла Вальморбида — это и вовсе многолетний проводник идей одиозного мирового олигарха Джорджа Сороса, натасканная на различных спецкурсах в его институте «Открытое общество» и повсюду пропагандирующая концепцию регионализации власти.

В своем резюме она похваляется послужным списком, в котором мы видим не только «оценку финансовой децентрализации стран Восточного партнерства», но и столь милое сердцу любого «оппозиционера» раздачу «бабла»: «отчетность за 1.500.000 евро в течение трех лет», «4.000.000 евро ежегодных мероприятий», «консолидированный бюджет 5.000.000 евро ежегодно» и т. д. Неплохая прибавка к подачкам от Ходорковского для любителей «разделить Родину».

Отдельно для скептиков, не верящих в «теории заговора», Вальморбида хвастается даже курсом, который она прошла в Лондонской школе экономики в июле 1999 года, — «Европейский союз и Новый Мировой Порядок». Именно так и записано по-русски, с заглавных букв.

Интерес Ходорковского

Стоит ли удивляться, что первым официальным членом ассоциации ALDA в России стал в июле 2018 года «Открытый Петербург» — легальная «крыша» для различных деструктивных инициатив Ходорковского, нацеленных на «тихий» захват власти в Северной столице, а также, через аналогичные конторы, — в других больших городах России?

Именно глава «Открытого Петербурга» (он же — координатор проекта Ходорковского «Объединенные демократы») Андрей Пивоваров тогда же, летом 2018 года, якобы «родил идею» зазвать в нашу страну кураторов из ALDA для «обмена опытом». И вот идея претворилась в жизнь.

Каким именно «опытом» начали обмениваться, едва рассевшись в кресла муниципальных депутатов, прихвостни беглого олигарха, уже понятно. Впрочем, собственным избирателям они еще долго будут вешать на уши лапшу про обсуждение вопросов «нехватки чистой питьевой воды» или «зеленых насаждений». Отвлекаясь разве что на обслуживание специфических интересов своего нового координатора от ALDA Александру Койка — этот молдавский юноша со сладострастным взглядом, объехавший с «миссиями» полсотни стран, особо ценит красоту мальчиков.

В целом, перед нами — очередной сеанс «расчехления» олигархической оппозиции в России. Даже попав в органы представительной власти, «шестерки» Ходорковского немедленно легли под западных кураторов и готовы днями напролет, разинув рты, выслушивать инструктаж по «регионализации» нашей страны, проводимый на деньги олигархов.