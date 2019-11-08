Лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» пополнили 11 публикаций

Эксперты и читатели Федерального агентства новостей продолжают формировать длинный список «Хороших новостей России» — конкурса, инициированного ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В еженедельный рейтинг на неделе с 1 по 8 ноября вошли одиннадцать материалов, претендующих на звание лучших в пяти номинациях.

На минувшей неделе длинный список номинации «Наука и инновации» расширился за счет заметки «Проект смолянина получил поддержку Минэкономразвития РФ» Валерия Семенова из «Смоленской газеты», которая знакомит с инициативой участника конкурса «Лидеры России» Андрея Мищенкова по созданию эффективных электронных сервисов для обмена успешными социальными практиками между молодежными проектами в регионах РФ. Также в лонг-лист этой номинации вошла публикация Андрея Матлина «Две студентки и доцент придумали, как бороться с сосульками с помощью «рогатки» из обогревателя», вышедшая в «Комсомольской правде — Пермь».

В лонг-лист номинации «Экономика страны или региона» на этой неделе отобраны три материала. Во-первых, это интервью с гендиректором ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорем Крутиковым, опубликованное на портале «Губерния.онлайн» под заголовком «За месяц до пуска». В нем рассказывается о Чаяндинском месторождении в Якутии, на котором построен современный производственный комплекс. Во-вторых, это статья «В Энгельсе на новом заводе электротранспорта собрали два низкопольных троллейбуса марки «Адмирал»», вышедшая на портале «Бизнес-вектор. Экономика и бизнес Поволжья». В-третьих, публикация Алисы Катиной из «Аргументов и фактов. Кубань» под заголовком «В Ставрополе дешевле, на Кубани вкуснее. Где в России хлеб лучше?».

Лонг-лист номинации «Спорт» на этой неделе дополнился интервью с «отцом челнинского футбола» и основателем футбольного клуба «КАМАЗ» Валерием Четвериком, которое вышло в двух частях на портале газеты «Реальное время». Его автор — Эрик Добролюбов. Кроме того, в длинный список этой номинации на этой неделе отобраны статья Алексея Новикова из ИА «Омск. Регион» под названием «Легендарный омский самбист Александр Пушница празднует двойной юбилей» и публикация Натальи Матвеевой «Человек планеты» из Книги рекордов Гиннесса впервые посетил Самару», которая вышла на сайте телерадиокомпании «Губерния».

Претендентами на звание лучших в номинации «Общество и социальные проекты» стали интервью корреспондента «Известий Удмуртской Республики» Марины Цветухиной с директором Государственного зоологического парка Удмуртии Светланой Малышевой, опубликованное под заголовком «Мы заражаем людей своей любовью к животным», а также статья Виктории Ветер «Валяют башлыки, плетут косынки. Как в Осетии возрождают забытые ремесла», опубликованная в газете «Аргументы и Факты. Ставрополь».

Наконец, лонг-лист номинации «Герои современности» на этой неделе расширился за счет интервью с известным в Ростовской области предпринимателем Вадимом Щербаком, опубликованное на портале Donnews.ru под заголовком «Каждый предприниматель должен в первую очередь для себя уяснить, что ошибаться — это нормально».

Напомним, в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.