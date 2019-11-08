Малышева назвала три правила здорового образа жизни

Здоровый образ жизни — это популярный тренд в России. Об этом заявила врач и ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева.

Ранее Росстат подсчитал число россиян, которые ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ). Специалисты Росстата выяснили, что в 2019 году здоровый образ жизни вели 12% россиян.

В категорию придерживающихся ЗОЖ попали россияне, которые не курят, ежедневно употребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более 5 граммов соли, а также регулярно занимаются спортом (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю).

Также критерии Росстата делают допустимым употребление спиртных напитков при ведении ЗОЖ. В эту группу можно отнести мужчин, употребляющих не более 168 граммов чистого спирта в неделю. Для женщин эта цифра составила 84 грамма.

По данным ведомства, лидером по количеству жителей, придерживающихся ЗОЖ, стала Ингушетия, где здоровый образ жизни ведут 48,8% граждан. На втором месте оказался Крым с показателем 29,2%, на третьем — Адыгея (28,8%). Также в топ-5 регионов, лидирующих по количеству жителей, ведущих ЗОЖ, вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). Среди москвичей здорового образа жизни придерживаются 8,8%, а среди жителей Петербурга — 6,8%.

Последнее место по доле граждан, ведущих ЗОЖ, занял Чукотский автономный округ с показателем 0,4%. Кроме того, в нижней части списка оказались Тыва (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), а также Хабаровский (2,2%) и Забайкальский (3,3%) края.

Как отмечает Елена Малышева, данные профессионального медицинского сообщества говорят об обратных тенденциях в вопросе популярности ЗОЖ в России.

«Исходя из этих данных, количество курящих людей и потребляющих алкоголь резко уменьшилось. Количество людей, которые занимаются спортом и пытаются вести здоровый образ жизни, увеличилось. Сегодня это популярный тренд, т. к. появилась даже аббревиатура ЗОЖ. При этом все знают, что ЗОЖ – это здоровый образ жизни», — заявила Малышева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, телеведущая рассказала, что такое здоровый образ жизни.

«Это питание, физическая активность и соблюдение простейших правил гигиены. Это и есть здоровый образ жизни», — подчеркнула врач.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне стали больше заниматься спортом и реже употреблять алкоголь. По словам главы государства, это привело к росту продолжительности жизни в нашей стране.

Более того, работодатели поддержали предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников. Позже председатель комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов в интервью ФАН прокомментировал предложение Минздрава.

Также Британская компания Freedrinks Ltd запланировала вывести на российский рынок безалкогольные напитки, напоминающие по вкусу крепкий алкоголь — виски, бренди и джин.Отмечается, что спрос на такие напитки должны обеспечить граждане, которые переходят на здоровый образ жизни (ЗОЖ).